Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига. 17-й тур

1 января, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Трансляция матча - Сетанта Спортс

Как бы это необычно не звучало (учитывая результаты команды последних лет), матч между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" будет битвой двух претендентов на чемпионство в Англии. "Красные дьяволы" в случае победы в поединке смогут делить лидерство с "Ливерпулем", ведь в обоих коллективов может быть по 33 очка. "Астон Вилла" же в случае победы теоретически поднимется на третье место (если "Эвертон" проиграет). Так что же ожидать от второго матча АПЛ в новом году?

Манчестер Юнайтед

Команда Сульшера набрала неплохой ход и впервые за 15 месяцев может стать лидером (хоть и не единоличным) чемпионата Англии. В последних девяти матчах в АПЛ в "маникунианцев" семь побед и две ничьи. Более того, утешительные для их болельщиков цифры на табло дополняются еще и хорошей и поставленной игрой, особенно в атакующем звене. Контратаки "Манчестер Юнайтед" вышли на новый уровень, но к ним бирмингемцы могут подготовиться, учитывая их хорошую игру в обороне.

Астон Вилла

В этом году в АПЛ появились новые звезды, которые тянут претендента на вылет в прошлом сезоне к вершинам чемпионата. "Ман Сити" уже предложил за Гриллиша и Луиса 100 млн евро. Дин Смит организовал работу его подопечных и направил их навыки в правильном направлении. Это и помогает команде быть в топах АПЛ и бороться сейчас за самые высокие места. "Астон Вилла" имеет вторую оборону в лиге - всего 14 пропущенных голов (в "МС" - 12) и пятую атаку в чемпионате (28 мячей). Это и есть показателями правильной работы, которые ведут к хорошим результатам.

Кадры

Хозяевам в матче не поможет новичок команды Эдинсон Кавани. Он получил трехматчевую дисквалификацию за расистское высказывание в соцсети . Также не сыграют вечно травмированые Рохо и Джонс. А вот участие Линделефа под вопросом. Центральный защитник получил травму в матче с "Лестером" и пропустил предыдущую встречу против "Вулверхэмптона". За "Астон Виллу" не смогут сыграть Трезеге и Баркли.

В матче будет интересным противостояние плеймейкеров и главных креативщиков обоих коллективов - Бруно Фернандеша и Джека Гриллиша. На обоих в них 28 результативных действий в этом сезоне АПЛ: 10+7 у португальца, 5+6 в англичанина.

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Цифры, факты и шансы

Манчестер Юнайтед не проигрывает уже девять матчей подряд в АПЛ (7П, 2Н). В этих матчах "маникунианцы" забили 22 гола.

За последние пять игр "Астон Вилла" пропустила всего один мяч.

В бирмигенцев вторая оборона в чемпионате Англии (14 пропущенных голов), в то время как в "Красных дьяволов" вторая атака на ряду с "Челси" (31 забитый).

В последних семи из девяти поединков "Манчестер Юнайтед" в АПЛ Фернандеш делает хотя бы одно результативное действие.

Обе команды любят забивать, но вот на счет "пропускать" - то "МЮ" лучше в этом аспекте. Дома подопечные Сульшера набрали всего 11 очков в девяти играх. А вот "Астон Вилла" в гостях внесла в свой актив 16 пунктов за семь встреч, что является третьим результатом лиги в выездных матчах (первый в этом рейтинге "Манчестер Юнайтед"). Фактор домашнего поля потерял, как таковое, преимущество за период карантинного футбола. Тот самый "Вулвз" несколько дней назад пропустил на "Олд Траффорд" решающий гол аж в компенсированное к матчу время. "Астон Вилла" способна отобрать очки на выезде у подопечных Сульшера. В прошлом сезоне ей это удалось, ведь эти команды сыграли 2:2 в Манчестере.

Главной ставкой выступает "обе забьют". Также можно рискнуть поставить на ничью и на результативное действие Бруно Фернандеша.

Прогноз матча: Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:1.