Вест Бромвич - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

В двух подряд матчах одержал победы "Арсенал", и это после неудач в семи прошлых поединках чемпионата. Возможно, есть надежда, возрождаются "канониры", после очевидного спада и кризиса, чего давно ждут болельщики. Рано или поздно черная полоса должна завершиться, подопечные Артеты имеют огромный потенциал, почему бы его не раскрыть на начале этого обнадеживающего 2021-го года.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Вест Бромвич 22:00 Арсенал

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"Вест Бромвич" не мог выиграть в шести последних поединках, четыре из них проиграв, и только два свел вничью. 29 декабря "дрозды" уступили "Лидсу", причем уступили по сем показателям – 0:5. В зоне вылета находится команда Сэма Эллардайса и, судя по всему, вряд ли что-то ей поможет.

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В 2017- году последний раз встречался "Арсенал" с "Вест Бромом". Тогда вничью 1:1 разошлись команды, что не помогло "дроздам" сохранить прописку в Премьер-лиге. В том сезоне "Альбион" вылетел из элиты на три года.

В чемпионате Англии 2016/17 "Вест Бромвич" обыграл "Арсенал" - 3:1. Что не стало сюрпризом, "дрозды" умеют противостоять гранду из столицы. Однако, не в этот раз – очевидно, что "канониры" сделают все возможное для победы в 17-м туре. Высокая вероятность, что гости пополнят свой голевой багаж очередными тремя очками. Прогноз: победа "Арсенала" - 2:0.