  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Вест Бромвич - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Бромвич - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 2 января, начало встречи в 22:00

Вест Бромвич - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол

В двух подряд матчах одержал победы "Арсенал", и это после неудач в семи прошлых поединках чемпионата. Возможно, есть надежда, возрождаются "канониры", после очевидного спада и кризиса, чего давно ждут болельщики. Рано или поздно черная полоса должна завершиться, подопечные Артеты имеют огромный потенциал, почему бы его не раскрыть на начале этого обнадеживающего 2021-го года.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Вест Бромвич 22:00 Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

"Вест Бромвич" не мог выиграть в шести последних поединках, четыре из них проиграв, и только два свел вничью. 29 декабря "дрозды" уступили "Лидсу", причем уступили по сем показателям – 0:5. В зоне вылета находится команда Сэма Эллардайса и, судя по всему, вряд ли что-то ей поможет.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

В 2017- году последний раз встречался "Арсенал" с "Вест Бромом". Тогда вничью 1:1 разошлись команды, что не помогло "дроздам" сохранить прописку в Премьер-лиге. В том сезоне "Альбион" вылетел из элиты на три года.

В чемпионате Англии 2016/17 "Вест Бромвич" обыграл "Арсенал" - 3:1. Что не стало сюрпризом, "дрозды" умеют противостоять гранду из столицы. Однако, не в этот раз – очевидно, что "канониры" сделают все возможное для победы в 17-м туре. Высокая вероятность, что гости пополнят свой голевой багаж очередными тремя очками. Прогноз: победа "Арсенала" - 2:0.

1xbet
6.10
4.02
1.66
Сделать ставку
Favbet
5.95
3.88
1.59
Сделать ставку
Parimatch
5.80
3.97
1.66
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Вест Бромвич Альбион Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...