Английская Премьер-лига, 17-й тур

Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"

"Челси" ­ 18:30 "Манчестер Сити"

Трансляция – Setanta Sports

В центральном поединке 17-го тура АПЛ "Челси" примет "Манчестер Сити". На данный момент команды идут вровень, имея по 26 очков и разделяя 6-7 строчки в таблице. Правда, "горожане" сыграли на две игры меньше, и самое главное, что коллектив Хосепа Гвардиолы на данном этапе сезона находится в куда лучшей форме.

За последние 5 туров "Сити" одержал три победы при двух ничьих. При этом сожалеть можно разве что о разделе очков с кризисным "Вест Бромом" (1:1), ведь вряд ли кто-то будет упрекать "горожан" за мировую в манчестерском дерби (0:0). Особенно обнадеживающей была игра с "Ньюкаслом" (2:0) на День подарков. Несмотря на скромный итоговый счет, команда продемонстрировала даже по своим меркам очень качественную позиционную игру, чему отнюдь не помешал даже Стив Брюс со своим откровенным автобусом. Посмотрим, удастся ли им развить этот успех в матче с "Челси".

Безусловно, "Манчестер Сити" все еще находится в игровом кризисе, а их хронические проблемы так никуда и не делись. Да и этот сезон можно смело назвать самым сложным для Хосепа Гвардиолы за всю его карьеру. Но все же качественно заложенный базис никуда не делся, и "горожане" находятся на качественно другом этапе эволюции относительно их завтрашних оппонентов. А еще у "Сити" неожиданно образовалась лучшая оборона АПЛ – всего 12 пропущенных мячей в лиге и 13 сухих матчей из 23 во всех турнирах в этом сезоне.

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Что касается "Челси", то их последние перфомансы были весьма безнадежными, а над Фрэнком Лэмпардом впервые после возвращения на "Стэмфорд Бридж" закачалось кресло. "Синие" проиграли три своих последних выездных матча чемпионата кряду, последовательно проиграв "Эвертону" (1:0), "Вулвз" (2:1) и даже "Арсеналу" (3:1). Дома дела немного лучше ­– победа над "Вест Хэмом" (3:0) и ничья с "Астон Виллой" (1:1) в последнем туре.

Но самое плачевное – это игра команда, а вернее полное ее отсутствие. На каком-то этапе сезона Лэмпарду удалось найти баланс: Зума составил солидную связку с Тиаго Силвой в центре обороны, Канте на позиции опорника давал необходимый запас прочности. Эти решения тренера вкупе с яркими вспышками формы Зиеша и Жиру временно дали результат. Но все же баланс этот был хрупок, а игра была не цельной и слишком зависела от индивидуальных действий отдельных игроков.

Лэмпард так и не сумел полноценно интегрировать в состав дуэт немецких звезд Вернера и Хавертца, совсем не используя их качества оптимальным образом. Тимо какое-то время забивал, но по большей части страдал на фланге и вынужден был отрабатывать по бровке, а после ушел в гробовое голевое молчание. С Каем еще сложнее ­– это игрок широченного спектра качеств, хотя ни одно из них и не находится на элитном уровне на данном этапе карьеры. В итоге Фрэнк лепит из него прежнюю версию себя, делая ставку на его врывания из глубины на позиции "восьмерки", хотя с потенциалом и универсальностью Хавертца из него можно было бы сделать идеального атакующего полузащитника футбольного постмодерна. Лэмпард рос вместе с командой в прошлом сезоне и его было за что хвалить. Однако после летних усилений он не выглядит как специалист, соответствующий уровню предоставленных ему кадров.

В завтрашней встрече Лэмпард из-за травмы не сможет рассчитывать на Риса Джеймса – вероятно лучшего игрока команды в сезоне, заметно прибавившего в этой кампании. Также под вопросом участие Хакима Зиеша. Алжирский плеймейкер вернулся к тренировкам в четверг, но не факт, что он будет сразу же брошен в бой.

А вот кадровая ситуация "Манчестер Сити" вызывает куда большие опасения. Ранее на этой неделе клуб подтвердил, что в первой команде 5 случаев заражения коронавирусом. Известно, что в числе заболевших находятся Кайл Уокер и Габи Жезус. Судя по постам Эдерсона в соцсетях, он сейчас на самоизоляции, что может стать серьезным ударом для команды. Имена двух других инфицированных неизвестны. Также под вопросом из-за повреждений Гюндоган и Гарсия.

Ориентировочные составы:

"Челси": Менди ­– Чилуэлл, Силва, Зума, Аспиликуэта – Маунт, Канте, Ковачич – Хадсон-Одои, Абрахам, Пулишич

"Манчестер Сити": Стеффен – Менди, Диаш, Стоунз, Канселу – Фернандиньо, Родри – Стерлинг, Де Брюйне, Марез – Агуэро