Ньюкасл - Лестер. Прогноз на матч АПЛ

В двух последних матчах не мог выиграть "Лестер", хотя был очень близок к успеху. Две ничьи сказались на турнирном положении команды Роджерса, которая все еще в группе лидеров, но отстает от лидеров на четыре очка (что немало, учитывая плотность в таблице). Больше "Лестер" не может себе позволить терять очки, если еще претендует на самые высокие позиции в Премьер-лиге.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)

Главный судья: Роберт Джонс

Ньюкасл 16:15 Лестер

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"Ньюкасл" не выигрывал в четырех последних матчах, два из них проиграв. Заметно сбавили темп подопечные Стива Брюса. "Сороки" находятся на комфортном расстоянии от зоны вылета – восемь очков, но эта ситуация относительна. Если "Ньюкасл" продолжит в том же духе, будет терять очки, может оказаться среди андердогов.

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В прошлом чемпионате "Лестер" дважды обыграл "Ньюкасл", обыграл без шансов для "сорок" с общим счетом 8:0. В апреле 2018-го последний раз "лисы" проигрывали сопернику по 17-му туру – 0:1. Во взаимоотношениях этих команд есть одна интересная особенность, что домашние матчи они проваливают – с 2014-го в пяти подряд матчах на своем поле не мог выиграть "Ньюкасл" у "Лестера".

Конечно, фаворит встречи – команда Роджерса. Так было в последние годы, так есть и сейчас. Существует вероятность, что ничью смогут отстоять хозяева, при большой удаче, хотя это очень редкое явление для очных матчей "Ньюкасла" и "Лестера". За последнее десятилетие в чемпионате не было ни одной мировой. Вряд ли эта традиция будет нарушена сейчас. Прогноз: победа "Лестера" - 2:0.