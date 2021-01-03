Саутгемптон - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ

Две ничьи у "Ливерпуля" в двух последних турах Премьер-лиги. Заметно сбавил ход чемпион и подпустил соперников на опасное расстояние, еще одна потеря очков и первое место в турнирной таблице придется уступить. Сразу несколько команд только и ждут осечки мерсисайдцев, под таким прессингом очень непросто подходить к каждому следующему поединку, тем более с таким соперником как "Саутгемптон", который всегда может преподнести сюрприз.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Саутгемптон 22:00 Ливерпуль

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В случае победы над "Ливерпулем" команда Ральфа Хазенхюттля может вернуться в группу лидеров – более чем хороший стимул. Впрочем, в последних матчах "святые" показывают не самые лучшие результаты – "сухие" ничьи с "Фулхэмом" и "Вест Хэмом", поражение от "Ман Сити" 0:1 и мировая с "Арсеналом" 1:1. Главная проблема "Саутгемптона" - низкая результативность и неуверенная игра атакующей линии. Хотя бы один забитый гол "красным" станет успехом для хозяев "Сент-Мэри".

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В феврале 2020-го последний раз встречались между собой "Саутгемптон" и "Ливерпуль", тогда на "Энфилде" хозяева разобрались со "святыми" 4:0. Также в прошлом сезоне удалось мерсисайдцам добыть победу и на "Сент-Мэрри", летом 2019-го встреча завершилась со счетом 1:2.

Общая победная серия "Ливерпуля" во встречах с "Саутгемптоном" составляет шесть матчей, три из них с разгромным счетом. В мае 2015-го "святые" последний раз выстояли в дуэли с "красными" - 0:0.

В 16-м туре команда Юргена Клоппа сыграла вничью 0:0 с "Ньюкаслом", ранее были ничьи с "Вест Бромвичем" и "Фулхэмом" (оба раза по 1:1). Интересно, что все эти команды ведут борьбу за сохранение позиций в элите. "Саутгемптон" все же команда из верхней части турнирной таблице, поэтому есть надежда, что "Ливерпуль" не станет делиться очками с ним. Может и не самую уверенную победу добудет лидер, но сможет набрать три очка. Прогноз: победа гостей – 1:2.