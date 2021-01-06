Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на полуфинал Кубка лиги

Слишком много переменных и спорных обстоятельств, чтобы дать более-менее точный прогноз на полуфинальный матч Кубка Карабао. "Ман Юнайтед" сейчас находится в лучшей форме, регулярно побеждает и успешнее выступает в чемпионате. С другой стороны, может команде Сульшера лучше сосредоточиться на АПЛ и борьбе с "Ливерпулем" за первое место?

А вот команда Гвардиолы действующий победитель Кубка лиги (в трех последних финалах были сильнее "горожане"), даже когда сезон оказывался не самым успешным, этот трофей становился своеобразным утешительным призом. Вряд ли Гвардиола просто так откажется от этого турнира. Стоит ли в таком контексте еще вспоминать и про принципиальность манчестерского дерби?

Кубок английской лиги. Полуфинал

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Манчестер Юнайтед 21:45 Манчестер Сити

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В семи последних матчах у "красных дьяволов" пять побед и две ничьи, не проигрывали они с 8 декабря, после неудачи в поединке ЛЧ с "Лейпцигом" 2:3. На внутренней арене манкунианцы не проигрывают с первого ноября ("Арсенал" 0:1). Четыре дня назад, в первый день нового года провел "МЮ" матч АПЛ, на своем поле обыграв "Астон Виллу" (2:1).

Команда Сульшера в Кубке лиги уже прошла "Лутон Таун" 3:0, "Брайтон" 3:0 и "Эвертон" 2:0. Очень уверенно идут манкунианцы, и не собираются останавливаться.

Подопечные Гвардиолы показывают в турнире чуть более скромные результаты, но, возможно, сберегли силы на решающие матчи. "Горожане" обыграли "Борнмут" 2:1, "Бернли" 3:0 и "Арсенал" 4:1.

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"Ман Сити" не проигрывает с 21 ноября после встречи АПЛ с "Тоттенхэмом" 1:2. Серия без неудач составляет 11 матчей, также набирают хороший ход "горожане", хотя по игре выглядят тяжеловато, все же большего от них ожидалось. Третьего января провели свой матч АПЛ подопечные Гвардиолы, в первом тайме забили три мяча "Челси", во второй половине встречи уже экономили силы. В итоге 3:1.

Нельзя не отметить, что всего два полных дня отдыхал "Сити", будет серьезная ротация у гостей на "Олд Траффорд" (насколько позволит ситуация с больными на Ковид). Александр Зинченко с "Челси" отыграл полный матч, и вряд украинец появиться на поле в манчестерском дерби.

Менее месяцы назад последний раз встречались между собой "МЮ" и "Ман Сити", тогда в чемпионате все завершилось скромной ничьей 0:0. Однако в 2020-м году опять же в полуфинале Кубка лиги и опять же в январе сыграли эти команды, тогда полуфинал состоял из двух матчей (сейчас из-за пандемии коронавируса из одного) и соперники обменялись гостевыми победами. На "Олд Траффорд" победили "горожане" 3:1, на "Этихад" - "красные дьяволы" 1:0.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 184 матча;

77 побед МЮ, 53 ничьи, 54 победы Ман Сити

Общий счет – 265:249

ПРОГНОЗ

За последние пять лет лишь два манчестерских клуба разыгрывали между собой Кубок английской лиги или, как его называют в Англии - Кубок Карабао. В трех последних сезонах плюс в 2016-м побеждал "Ман Сити". Всего у "горожан" семь триумфов в турнире. Больше только у "Ливерпуля" - восемь. Но и "Ман Юнайтед" далеко не последняя команда в этом соревновании – пять викторий. С высокой вероятностью у "красных дьяволов" будет возможность выиграть Кубок в шестой раз. Прогноз: победа хозяев 2:0.