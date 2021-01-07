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Астон Вилла - Ливерпуль. Прогноз на матч Кубка Англии

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на противостояние в Кубке Англии, которое состоится 8 января, начало встречи в 21:45

Астон Вилла - Ливерпуль. Прогноз на матч Кубка Англии
UA-Футбол
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В последних пяти сезонах "Ливерпуль" вылетал из Кубка Англии на ранних стадиях. Четыре раза из 1/16 финала, а в сезоне 2018/19 "Вулверхэмптон" выбил мерсисайдцев из старейшего турнира Европы на стадии 1/32 финала. При Юргене Клоппе сложилась даже определенная традиция, жертвовать второстепенными турнирами ради Премьер-лиги и Лиги Чемпионов. Может что-то поменялось в этот раз?

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Астон Вилла 21:45 Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

"Астон Вилла" команда-сюрприз сезона 2020/21. Команда Дина Смита может обыграть любого представителя из лидеров английского футбола, а затем проиграть явному аутсайдеру. В последних матчах у "львов" победа над "Арсеналом" 3:0, ничья с "Челси" 1:1, но поражения от "Брайтона" и "МЮ" - оба раза по 1:2.

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Команда Клоппа не выигрывала в трех последних матчах. Ничьи с "Ньюкаслом" и "Вест Бромвичем", а также поражение от "Саутгемптона" 1:0. Неожиданно организованно сыграли "святые" и воспользовались ошибками "красных". Очевидный спад у "Ливерпуля", возможно, даже кризис. Необходима перезагрузка и время мерсисайдцам, есть подозрение, что далеко не основным составом сыграют гости в Бирмингеме.

У "Ливерпуля" в этом сезоне всего три поражения. Про неудачу с "Саутгемптоном" мы уже вспомнили, также была неудача в Лиге Чемпионов во встрече с "Аталантой" 0:2. Но наиболее болезненное и унизительное поражение "красным" нанесла "Астон Вилла". Со счетом 7:2 бирмингемцы разгромили в АПЛ действующего чемпиона, случилось это 4 октября. Многие букмекеры считают, что мерсисайдцы возьмут реванш, хотя вряд ли он будет убедительным. Впрочем, если матч состоится - у хозяев встречи много заболевших Ковидом. Прогноз: победа гостей 2:1.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Прогнозы
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Комментарии (1)
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Ingvar (Porec)
08.01.2021 в 01:05
Прогноз рівня "бох": Астон Вілла жучить фаворитів цього сезону, Лівер на спаді + вже раз програв у Бірмінгемі + срав на Кубок, але переможуть гості...
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