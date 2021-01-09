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Арсенал – Ньюкасл Юнайтед. Анонс и прогноз матча 1/32 Кубка Англии

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "канонирами" и "сороками"

Арсенал – Ньюкасл Юнайтед. Анонс и прогноз матча 1/32 Кубка Англии
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/32 финала

9 января. 19:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Историческая справка: кубок Англии – это старейшее футбольное соревнование в мире. Первый розыгрыш турнира состоялся в сезоне 1871/72, больше всех "чашку" брал "Арсенал", а именно 14 раз. К слову, в рамках прошлой кампании трофей достался как раз лондонцам – Артета изящно перестроил команду на игру с тремя центрбеками и выжал максимум из куража Обамеянга.

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Про "канониров" в текущем сезоне сказано уже многое. Если кратко, то под конец 2020-го неграмотная политика руководства, плохая атмосфера в раздевалке и опустошенность Артеты банально привели команду и клуб в целом туда, где "пушкари" действительно заслуживают находиться. Тем не менее, часто бывает так, что плохие результаты заставляют футболистов сплотиться в особо трудную минуту. В период Boxing Day "Арсенал" добыл три победы – над "Челси" (3:1), "Брайтоном" (0:1) и "ВБА" (0:4). Нельзя утверждать, что команда вышла из кризиса, однако сейчас "канониры" хотя бы подали признаки жизни.

"Ньюкасл" также не блистает – в АПЛ "сороки" оправданно идут на 15-й позиции, регулярно раздают очки оппонентам. Да, эта команда может плотно закрыться низким блоком у своих ворот и, допустим, отстоять нули с текущей версией "Ливерпуля", но тенденции для коллектива Брюса уже давно невеселые. Важно отметить, что последние три матча у "Ньюкасла" были против "Сити" (2:0), парней Клоппа и "Лестера" (1:2) – конечно, в зимний период свежих команд нет нигде, однако данная серия напоминает попадание под каток.

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Прогноз. 2:1. На волне относительного прогресса "Арсенал" вполне претендует на успех в 1/32 Кубка Англии. Тем более, "Ньюкасл" подходит к данной встрече не в оптимальных физических кондициях. "Канониры" праздновали успех в 14 из 15 последних матчей против "сорок" во всех турнирах – есть шанс улучшить процент побед в очном противостоянии?

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Стив Брюс Арсенал (Лондон) анонс Микель Артета Кубок Англии "Ньюкасл" прогноз UA-Футбол Ньюкасл (Англия) Прогнозы Прогноз
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