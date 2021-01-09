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Сток Сити - Лестер. Прогноз на матч Кубка Англии
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в Кубке Англии, которое состоится 9 января, начало встречи в 17:00
Всего три сезона назад "Сток Сити" и "Лестер" встречались в Премьер-лиге. Тогда "лисы" не смогли обыграть "гончаров" - ничьи 2:2 в Сток-он-Тренте и 1:1 в Лестере. В 2017-м году "лисы" последний раз обыгрывали этого соперника – 2:0. "Сток" был сильнее последний раз в 2015-м году. Это в АПЛ. А еще был матч в Кубке Англии в январе 2014-го, тогда опять же на стадии 1/32 финала и на на своем поле "гончары" справились с тогда еще подопечными Найнджела Пирсона.
Кубок Англии. 1/32 финала
Стадион: Британниа (Сток-он-Трент)
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд)
Сток Сити 17:00 Лестер
Телетрансляция матча на канале Сетанта
"Сток Сити" не знает вкуса побед с 14 декабря в четырех матчах подряд. за это время у "гончаров" два поражения и две ничьи. В Чемпионшипе 2 января подопечные Майкла О’Нила на своем поле проиграли "Борнмуту" 0:1. Судя по всему, не в лучшей форме находится "Сток", что и сказалось на турнирном положении – на восьмое место опустились они. Может есть необходимость сосредоточиться только на чемпионате?
А вот команда Брендана Роджерса в своем последнем матче одержала победу, в АПЛ в гостях "Лестер" обыграл "Ньюкасл" 2:1. Ранее были ничьи с "Кристал Пэлас" 1:1 и "Ман Юнайтед" 2:2. А также удалось обыграть "Тоттенхэм" на его поле 2:0.
Довольно качественный футбол показывают "лисы" в последнее время, особенно удается игры на выезде. Безусловный фаворит встречи на стадионе "Британниа" команда Роджерса, если ничего сверхъестественного не случится, "Лестер" добудет путевку в 1/16 финала. Прогноз: победа гостей 2:0.
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