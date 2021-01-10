Манчестер Сити – Бирмингем. Прогноз на матч Кубка Англии

Кубок Англии, 3-й раунд

Манчестер, "Этихад Стедиум"

"Манчестер Сити" 15:30 "Бирмингем"

Телетрансляция – Setanta Sports

"Манчестер Сити" начнёт свой путь в Кубке Англии с поединка с "Бирмингемом". Подопечные Хосепа Гвардиолы в последние недели набрали шикарную форму, выиграв 5 последних матчей во всех турнирах. "Горожане" потихоньку приходят в себя после непростого старта сезона, так что встреча с представителем Чемпионшипа вряд ли станет серьезным испытанием для команды с "Этихада".

За последнюю неделю Пеп вновь напомнил всем нам о своей исключительности, искусно выйдя из тяжелейшей кадровой ситуации, вызванной чередой травм и вспышкой коронавируса внутри коллектива. Это не помешало "Сити" в блестящем стиле обыграть "Челси" (3:1) в АПЛ и выбить соседей из "Юнайтед" (0:2) в полуфинале Кубка Лиги. Кажется, кадровые проблемы лишь вдохновили Гвардиолу на поиски новых сочетаний, которые оказались вполне толковыми и могут пригодится команде будущем.

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"Бирмингем" же погряз в настоящей пучине трудностей. Коллектив Айтора Каранки проиграл 5 из 6 последних поединков в Чемпионшипе, упав на 18-ю строчку в таблице. Вряд ли в такой форме подопечные экс-ассистента Моуриньо смогут создать хоть какие-то проблемы на "Этихаде". Тем более, что "Сити" сейчас не запугать автобусом, что показала недавняя игра "горожан" с "Ньюкаслом" (2:0) – возможно, самой оборонительной и олдскульной командой топ-5 чемпионатов.

К игре с "Бирмингемом" после коронавируса успели выздороветь Габриэль Жезус и Кайл Уокер. Если предматчевые тесты окажутся негативными, то сыграть могут и Эдерсоном с Ферраном Торресом. Их кондиции вызывают вопросы, однако у Пепа нет выбора, учитывая, что последние недели Де Брюйне, Стерлинг, Канселу и остальная компания играла почти без перерыва. Также стоит ожидать от "горожан" привлечения игроков молодежного состава.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Стеффен – Менди, Аке, Беллис, Уокер – Родри, Фернандиньо – Нмеча, Фоден, Жезус – Агуэро

"Бирмингем": Этеридж – Педерсен, Робертс, Дин, Колин – Клейтон, Шуньич, Гарднер – Леко, Юткевич, Санчес