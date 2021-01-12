Бернли - Манчестер Юнайтед: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 1-й тур

12 января, 22:15. "Терф Мур" (Бернли)

Не прошло и полгода как "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" сыграют перенесенный матч первого тура. Тогда встреча не состоялась из-за позднего выступления "маникунианцив" в прошлой Лиге Европы и отсутствия подготовки к сезону. Поэтому в таблице к этому времени у подопечных Сульшера было на один матч меньше, хотя и в последнее время это не мешало быть среди лидеров АПЛ. А вот уже завтра "красные дьяволы" смогут единолично возглавить таблицу, заработав хотя бы очко. Готовы ли они взять на себя такую ​​выдающуюся и важную роль быть первыми?

История противостояния

В XXI веке команды встречались всего 13 раз. Семь побед одержал "МЮ", две - "Бернли" и еще четыре раза была зафиксирована ничья. За последние пять домашних матчей "бордовые" против "маникунианцев" не забили ни разу, проиграв четыре поединка. Последний раз команды встречались почти год назад, в конце января 2020-го. Тогда, на "Олд Траффорд", верх взяли именно подопечные Шона Дайча со счетом 0:2, хотя и статистика ударов была 24-5 (7-2 в створ) в пользу тогдашних хозяев.

Кадры

После трехматчевой дисквалификации в состав вернулся уругвайский нападающий Эдинсон Кавани. Защитники Виктор Линделеф и Люк Шоу восстановились от повреждений и накануне поединка полноценно занимались в общей группе. А вот Поль Погба и Эрик Байи (который травмировал шею в матче Кубка Англии против "Уотфорда") тренировались в облегченном режиме и не выйдут в стартовом составе против следующих соперников.

В "Бернли" под вопросом участие в матче Чарли Тейлора, Джея Родригеса и Дуайта Макнила из-за различных видов травм.

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Цифры, факты и шансы

14 подряд выездных матчей в АПЛ не уступает "Манчестер Юнайтед" (11 побед).

За этот же период "Бернли" дома победил шесть раз и еще пять сыграл вничью.

В 12 из 13 последних выездных поединков во всех турнирах "красные дьяволы" забивали хотя бы два гола (в 10-ти из них пропускали хотя бы один мяч).

"Бордовые" имеют вторую худшую атаку в чемпионате - всего девять забитых за 15 встреч ( "лидер" - "Шеффилд" с восемью голами), в то время как они занимают лишь седьмое место в АПЛ по пропущенным.

Сейчас в чемпионате за "Манчестер Юнайтед" (33) забил больше только "Ливерпуль" (37).

В последних пяти домашних матчах против “маникунианцев” “Бернли” не забил ни в одной этой встрече, проиграв четыре поединка.

Результаты команд противоречат друг другу. В то время как "Манчестер Юнайтед" любит забивать и пропускать, то "Бернли", наооборот, не является сторонником такого футбола. Однако, "бордовые" плохо выступили в этом сезоне против команд из топ-6. В матчах с "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэмом" и "Лестером" счет 2:13 (0 очков) не в пользу подопечных Дайча. Пока английский наставник не может найти ключик к положительному результату против топовых английских команд, которым сейчас и является "Манчестер Юнайтед". Да и статистика очных домашних поединков не впечатляет. "Красные дьяволы" сильно выглядят в выездных матчах в этом сезоне, поэтому они должны взять верх в этой встрече. "Бернли" будет сушить игру, однако это вряд ли у них получится.

Прогноз на матч: Бернли - Манчестер Юнайтед 0:2.