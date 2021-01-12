Вулверхэмптон - Эвертон. Прогноз на матч АПЛ

"Волки" в последние годы регулярно отбирают очки у "ирисок". Чего только стоит встреча команд в июле прошлого года, когда подопечные Нуну Санту разгромили "Эвертон" 3:0. Уже тогда Карло Анчелотти руководил клубом из Ливерпуля и пока это одна из самых неприятных неудач итальянца у руля английского клуба. С 2011-го года в трех матчах подряд "ириски" не могут выиграть у "Вулверхэмптона" на его поле.

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Молиньо (Вулверхэмптон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Вулверхэмптон 22:15 Эвертон

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В своем первом матче 2021-го года и одновременно последнем в Премьер-лиге на сегодня "Эвертон" проиграл. Первого января "Вест Хэм" за счет единственного гола Соучека в конце встречи обыграл мерсисайдцев. Было еще 9-го января противостояние в Кубке Англии, со скромным "Ротерхэмом" подопечные Анчелотти справились только в дополнительное время (2:1). Судя по всему, не в лучшей форме находятся "ириски".

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У "Вулверхэмптона" на отдых перед матчем чемпионата было на день больше времени, в Кубке Англии 8 января "волки" обыграли "Кристал Пэлас" 1:0. К тому же, все решилось в основное время. Однако в АПЛ у подопечных Нуну Санту серия из четырех матчей без побед, два из них проиграны.

Если "Эвертон" в этом сезоне в Премьер-лиге борется за призовые места, то "Вулверхэмптон" находится в середине турнирной таблице и пока только может мечтать, чтобы приблизиться к группе лидеров. Есть такое предположение, что Анчелотти обозначил приоритет и бросит все силы команды именно на АПЛ. Существует высокая вероятность, что не много голов будет во встрече 18-го тура, а "ириски" минимально обыграют "волков". Прогноз: победа гостей 1:0.