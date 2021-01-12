Тоттенхэм - Фулхэм: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 16-й тур

13 января, 22:15. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Коронавирусная инфекция продолжает вносить коррективы в календарь АПЛ. 13-го января должен был состояться поединок "Тоттенхэма" против "Астон Виллы", однако в команде с Бирмингема вспышка коронавируса, и именно это противостояние было перенесено. Зато АПЛ решила в этот день провести встречу, которую отменили в конце декабря прошлого года из-за таких же обстоятельств в составе "дачников". К слову, подопечные Скотта Паркера последний раз выступали в АПЛ более чем две недели назад. Готовы ли они после такой паузы достойно сыграть против команды Моуриньо?

История противостояния

За всю историю команды встречались между собой 84 раза. "Тоттенхэм" побеждал в 45-ти матчах, проиграв в 13-ти. Еще 26 раз была зафиксирована ничья. Все последние пять очных поединков выиграли "шпоры", забив, как минимум, два гола за игру. А из последних 12 матчей на территории Северного Лондона "Фулхэм" взял верх всего в одном.

Кадры

Команде Моуриньо в матче не поможет аргентинский полузащитник Ло ​​Чельсо, который будет восстанавливаться от травмы мышцы еще несколько недель. В состав после повреждений вернулись Бергвейн, Ламела и Хойбьерг. В поединке Кубка против "Марина" за "Тоттенхэм" не сыграли Кейн, Сон, Ндомбеле и Дайер.

В "Фулхэма" аналогичная ситуация: в матче Кубка Англии против "КПР" четыре защитника и вратарь были резервными. А вот травм у подопечных Паркера нет.

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Цифры, факты и шансы

За последние семь домашних игр "Тоттенхэма" во всех турнирах хотя бы одна из команд покидала поле без забитого мяча.

С последних девяти поединков "Фулхэма" в гостях (если считать 90 минут матча) команда выиграла только один - в "Лестера".

А вот "Тоттенхэм" выиграл восемь из девяти последних домашних встреч. Единственное поражение - от тех же "лис".

За последние 12 домашних очных встреч "шпор" против "дачников", гости побеждали всего однажды при двух ничьих.

В "Фулхэма" третья худшая атака в чемпионате - всего 13 забитых голов за 15 туров. Меньше только у "Бернли" и "Шеффилда" - по девять.

А вот в "Тоттенхэма" второй лучшая защита в АПЛ - 15 пропущенных мячей (в "Манчестер Сити" 13).

Это тот матч, где на счет победителя, вроде как, вопросов не возникает, однако неожиданные результаты в период пандемии могут сыграть злую шутку. Но! "Тоттенхэм" сейчас на голову выше своих оппонентов, команда находится в тонусе и выглядит свежей. "Фулхэм" барахтается в зоне вылета и неважно играет на чужом поле. Сухая победа подопечных Моуриньо выглядит наиболее закономерным прогнозом.

Прогноз на матч: Тоттенхэм - Фулхэм 2:0.