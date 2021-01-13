Манчестер Сити - Брайтон. Прогноз на матч АПЛ

В шести матчах подряд одержала победы команда Гвардиолы, и подходит ко встрече с "Брайтоном" в великолепном настроении и отменной форме. Да, очень плотный график игр у "Ман Сити", уже три матча провели "горожане" в 2021-м, при этом пропустили всего один мяч от "Челси" (3:1), а в двух матчах выиграли всухую – у "Ман Юнайтед" 2:0 и "Бирмингема" 3:0. С 21 ноября не проигрывает манчестерская команда, после поражения от "Тоттенхэма" 0:2. Общая серия "горожан" без поражений составляет 13 матчей, из них всего три ничьи.

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Даррен Ингланд (Лидс)

Ман Сити 20:00 Брайтон

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"Брайтон" не мог выиграть в девяти последних матчах, правда, в Кубке Англии в серии послематчевых пенальти "чайки" прошли "Ньюпорт". Возможно, это добавит уверенности команде Грэма Поттера. В чемпионате Англии в последнем матче "Альбион" расписал зрелищную ничью 3:3 с "Вулверхэмптоном". С нападением у "Брайтона" все неплохо – один из лучших показателей в нижней части турнирной таблицы. Но с защитой большие проблемы.

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В прошлом чемпионате "Манчестер Сити" дважды разгромил "Брайтон", не пропустив ни одного мяча – 4:0 на своем поле и 5:0 в гостях. Не проиграть "горожанам" последний раз "чайки" смогли еще в 2008-м году (2:2). Было это в Кубке лиги. А вот в чемпионате Англии в далеком 1989-м году "Брайтон" обыгрывал "Ман Сити" 2:1. В новейшей истории, с тех пор, как "Альбион" вернулся в элиту, в семи подряд играх были сильнее "горожане" с общим счетом 21:2.

Очень удобный соперник ждет "Ман Сити" в 18-м туре, еще и не в форме находится сейчас "Брайтон", рискуя опуститься в зону вылета. Если гости не проиграют с крупным счетом, уже будет хорошо. Возможно, даже "чайки" забьют гол престижа, но в то, что хозяева потеряют очки в этой дуэли не верят ни букмекеры, ни специалисты. Прогноз: победа команды Гвардиолы 3:1.