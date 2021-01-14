Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал - Кристал Пэлас. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 14 января, начало встречи в 22:00
В последних четырех матчах "Арсенал" одержал вполне уверенные победы, похоже, что "канониры" постепенно выбираются из психологической ямы. К физической и функциональной форме команды Артеты и ранее не было претензий, но вопреки всем стараниям не могла она противостоять даже середнякам Премьер-лиги. Теперь же "Арсенал" вышел на такой долгожданный для болельщиков победный путь. Смирится ли с этим "Кристал Пэлас"?
АПЛ. 18-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)
Арсенал Лондон 22:00 Кристал Пэлас
Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>
Телетрансляция матча на канале Сетанта
"Орлы" достаточно уверенно начали новый год и выиграли в матче АПЛ, справившись с "Шеффилд Юнайтед" - 2:0. Это поправило положение "Кристал Пэлас", позволив закрепиться в середине турнирной таблицы. Ведь 2020-й год команда Роя Ходжсона завершила с пассивом из серии в пять матчей без побед. В Кубке Англии на прошлых выходных "орлы" уступили "Вулверхэмптону" 0:1.
"Арсенал" в четырех последних матчах с "Кристал Пэлас" не мог выиграть. В сезоне 2019/20 с двумя ничьими разошлись команды – 1:1 и 2:2. А в апреле 2019-го на "Эмирейтс" лондонское дерби завершилось в пользу "орлов" 2:3. Ровно три года назад – в январе 2018-го – тогда еще подопечные Венгера обыграли команду Ходжсона 4:1. После того успеха "канониры" не могли больше обыграть "орлов".
Сейчас у "канониров" появилась хорошая возможность прервать серию неудач в играх с соседями, "Кристал Пэлас" явно в разобранном состоянии. При этом, можно ожидать результативного противостояния. Эти команды много забивают в очных дуэлях, да и в сезоне были результативные поединки. Больше трех голов будет забито, а победит тот, кто допустит меньше ошибок в обороне. Прогноз: победа хозяев 3:1.
Популярное сейчас
- Явный фол. Собака атаковала игрока Колоса на тренировке
- Острая фаза противостояния. Украина снова будет конкурировать с Россией в Таблице коэффициентов
- Попов: Мне сказали, что подкат – это последнее, что может быть при отборе
- Вулверхэмптон - Эвертон. Прогноз на матч АПЛ
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО