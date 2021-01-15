Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. На что ставят в битве лидеров АПЛ?

"Северо-западное дерби" между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" традиционно считается самым принципиальным в Англии. Более того, сейчас "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" лидируют в Премьер-Лиге и этот матч может стать одним из ключевых в борьбе за чемпионский титул. Будет жарко!

Коэффициенты Favbet: 2 – 3.8 – 3.7

Станет чемпионом:

Ливерпуль – 3.7

Манчестер Юнайтед - 5

Долгое время "Ливерпуль" уверенно возглавлял турнирную таблицу в АПЛ, но три матча подряд без побед привели к тому, что "мерсисайдцы" опустились на второе место. Причем в последних двух матчах чемпионата против "Ньюкасла" и "Саутгемптона" "Ливерпулю" вообще не удалось забить

"Манчестер Юнайтед" до сих пор многие не воспринимают как реального претендента на чемпионский титул. А оборона команды и тренер Оле-Гуннар Сульшер постоянно становятся объектами критики. Как бы то ни было, в Премьер-Лиге "Манчестер Юнайтед" не проигрывает в 11 матчах кряду, и с учетом нестабильности остальных грандов это позволило "манкунианцам" выйти в лидеры.

В преддверии матча тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дополнительно поднял градус напряжения, заявив, что за последние 2 года в ворота соперников "Манчестер Юнайтед" назначили больше пенальти, чем соперникам "Ливерпуля" за 5 лет. Прозрачно намекнув на то, что судьи помогают "манкунианцам".

Несмотря на недавние осечки, "Ливерпуль" всё равно считается фаворитом матча. В последнее время в очных встречах он выглядит сильнее "манкунианцев" и не проигрывает им 4 матчах подряд Но конкретно сейчас шансы команд практически равны. И видя перекос коэффициентов в сторону "Ливерпуля", можно пойти от обратного и поставить на то, что МЮ как минимум не проиграет

Также стоит отметить, что обычно борьбы и напряжения в "Северо-западном дерби" больше, нежели зрелищности и забитых голов. Начиная с 2016 года лишь в 2 из 11 очных встреч было забито больше 3 голов. Отталкиваясь от проблем "Ливерпуля" в атаке, предположим, что и на сей раз голов будет не очень много. А какой из двух прогнозов больше понравился вам?

Прогноз от Favbet: Манчестер Юнайтед не проиграет – 1.9

Прогноз статистический: тотал матча меньше (3.0) – 1.76