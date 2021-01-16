Вест Хэм - Бернли. Прогноз на матч АПЛ

В этом чемпионате "Вест Хэм" держится золотой середины. Как год назад вылет из элиты "молотобойцам" не угрожает, но и побороться за что-то серьезное пока не получается. Впрочем, от первой пятерки команду Мойеса отделяет всего две победы, да и календарь игр вполне приемлемый для лондонской команды. Почему бы не потеснить лидеров, когда на пути стоят аутсайдеры...

АПЛ. 19-й тур

Олимпийский стадион (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Вест Хэм 17:00 Бернли

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В двух последних матчах "Вест Хэм" одержал победы – в Кубке Англии разобравшись со "Стокпортом" 1:0, а в АПЛ обыграв "Эвертон" (1:0). Общая серия без поражений "молотобойцев" составляет четыре матча, что длится после неудачи во встрече с "Челси" (0:3) 21 декабря.

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"Бернли" проиграл в недавнем матче чемпионата Англии, "Манчестер Юнайтед" был сильнее 1:0. Но в Кубке Англии подопечные Шона Дайча прошли "Милтон Кинс", пусть и в серии пенальти. А также в АПЛ удалось обыграть "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Бордовые" могут добиваться необходимого результата, при определенных условиях, но стабильности им не хватает.

Конечно, "Вест Хэм" главный фаворит встречи в Лондоне, хотя преимущество хозяев лишь условное. Букмекеры расписали довольно скромные коэффициенты на "молотобойцев", а это значит, что в игре может произойти все что угодно. Многое будет зависеть от первого гола. Скорее всего, команда Мойеса добудет победу, поучаствует в ней и Андрей Ярмоленко (выбор у тренеров сейчас небольшой), есть вероятность, что на замену выйдет украинец. Прогноз: победа хозяев 2:1.