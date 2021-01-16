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Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "клинками" и "шпорами" в рамках чемпионата Англии
Английская Премьер-лига. 19-й тур.
17 января. 16:00. Шеффилд. "Бремелл Лейн"
Главный судья: Андре Марринер (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
В футболе все быстро может поменяться: в прошлом сезоне "Шеффилд" чуть не попал в Лигу Европы, а в этом имеет всего одну победу в чемпионате, на старте текущей кампании "Тоттенхэм" смотрелся как конкурент для "Ливерпуля", сейчас же уступил эту должность "Манчестер Юнайтед" и отстал от мерсисайдцев.
"Шеффилд Юнайтед" Уайлдера славился своими бойцовскими качествами, умением бороться за результат. Однако "клинки" были вынуждены вернуть Дина Хендерсона в "МЮ", еще на старте розыгрыша из-за травмы они потеряли своего лидера в лице Джека О'Коннела. Конструктор Криса лишился несколько ключевых деталей и теперь рискует вернуться в Чемпионшип, ведь со спасительной 17-й позицией сейчас их разделяет 9 зачетных пунктов (20-е место, 15 поражений в 18 матчах). Да, к "Тоттенхэму" банда из Шеффилда подходит с хорошим настроением: в последних двух поединках "клинки" одолели "Бристоль Роверс" в Кубке Англии и "Ньюкасл" в рамках АПЛ, но успехи со столь слабыми командами вряд ли тянут на положительную тенденцию.
On to Spurs. ???? pic.twitter.com/kyAgpOEnuF— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 13, 2021
В целом "Тоттенхэм" еще очень качественно дрейфует по волнам не самого обычного сезона. На секундочку, "шпоры" продолжают выступать во всех четырех турнирах и в одном точно могут зацепиться за триумф. Не забывайте про магию "второго сезона Моуриньо". Ладно, довольно лирических отступлений, какую оценку можно дать команде сейчас? Реализация "лилейно-белых" критически просела на фоне общей усталости, плюс "Тоттенхэм" не умеет убивать интригу (об этом говорил сам португалец) и справедливо вынужден делить очки с "Вулвз" и "Фулхэмом" (в обоих случаях 1:1). Неудивительно, что банда Жозе скатилась на шестую строчку в таблице (30 баллов).
Five fine finishes against Sheffield United! ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 16, 2021
Your favourite?@HSBC_Sport ⚪️ #COYS pic.twitter.com/pEpXIjRetg
Помимо О'Коннела в лазарете "Шеффилда" пребывают Робинсон и Берг. Не факт, что Стивенс, Болдок и МакБерни помогут Уайлдеру в битве со "шпорами", их участие под вопросом. Моуриньо точно не рассчитывает на Ло Чельсо, у Джованни мышечное повреждение.
Прогноз. 0:2. "Шеффилд" почти обречен на даунгрейд по итогам сезона, а "Тоттенхэм" еще способен зацепиться за успехи в нескольких соревнованиях. В фирменном стиле "шпоры" обязаны взять три пункта – "Юнайтед" крайне неконструктивен на финальной трети поля соперника (9 голов в 18 матчах), поэтому автобус и контратаки гостей должны успешно сработать.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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