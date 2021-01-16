  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "клинками" и "шпорами" в рамках чемпионата Англии

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

17 января. 16:00. Шеффилд. "Бремелл Лейн"

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В футболе все быстро может поменяться: в прошлом сезоне "Шеффилд" чуть не попал в Лигу Европы, а в этом имеет всего одну победу в чемпионате, на старте текущей кампании "Тоттенхэм" смотрелся как конкурент для "Ливерпуля", сейчас же уступил эту должность "Манчестер Юнайтед" и отстал от мерсисайдцев.

Читайте такжеЛиверпуль – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 19-го тура АПЛ

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

"Шеффилд Юнайтед" Уайлдера славился своими бойцовскими качествами, умением бороться за результат. Однако "клинки" были вынуждены вернуть Дина Хендерсона в "МЮ", еще на старте розыгрыша из-за травмы они потеряли своего лидера в лице Джека О'Коннела. Конструктор Криса лишился несколько ключевых деталей и теперь рискует вернуться в Чемпионшип, ведь со спасительной 17-й позицией сейчас их разделяет 9 зачетных пунктов (20-е место, 15 поражений в 18 матчах). Да, к "Тоттенхэму" банда из Шеффилда подходит с хорошим настроением: в последних двух поединках "клинки" одолели "Бристоль Роверс" в Кубке Англии и "Ньюкасл" в рамках АПЛ, но успехи со столь слабыми командами вряд ли тянут на положительную тенденцию.

В целом "Тоттенхэм" еще очень качественно дрейфует по волнам не самого обычного сезона. На секундочку, "шпоры" продолжают выступать во всех четырех турнирах и в одном точно могут зацепиться за триумф. Не забывайте про магию "второго сезона Моуриньо". Ладно, довольно лирических отступлений, какую оценку можно дать команде сейчас? Реализация "лилейно-белых" критически просела на фоне общей усталости, плюс "Тоттенхэм" не умеет убивать интригу (об этом говорил сам португалец) и справедливо вынужден делить очки с "Вулвз" и "Фулхэмом" (в обоих случаях 1:1). Неудивительно, что банда Жозе скатилась на шестую строчку в таблице (30 баллов).

Читайте также"Это преследует нас со старта сезона". Моуриньо сетует на неумение Тоттенхэма убивать интригу

Помимо О'Коннела в лазарете "Шеффилда" пребывают Робинсон и Берг. Не факт, что Стивенс, Болдок и МакБерни помогут Уайлдеру в битве со "шпорами", их участие под вопросом. Моуриньо точно не рассчитывает на Ло Чельсо, у Джованни мышечное повреждение.

1xbet
6.05
3.78
1.71
Сделать ставку
marathonbet
5.75
3.60
1.66
Сделать ставку
Parimatch
6.00
3.65
1.68
Сделать ставку

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ - изображение 1

Прогноз. 0:2. "Шеффилд" почти обречен на даунгрейд по итогам сезона, а "Тоттенхэм" еще способен зацепиться за успехи в нескольких соревнованиях. В фирменном стиле "шпоры" обязаны взять три пункта – "Юнайтед" крайне неконструктивен на финальной трети поля соперника (9 голов в 18 матчах), поэтому автобус и контратаки гостей должны успешно сработать.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо анонс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ прогноз UA-Футбол Шеффилд Юнайтед Прогнозы Крис Уайлдер Прогноз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...