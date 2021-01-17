Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча

Один из важнейших и даже решающих матчей всего чемпионата, который во многом станет определяющим в гонке за медали высшего качества, расставит акценты в этой борьбе, возможно, кому-то добавит бонусов и уверенности в своих силах. "Ливерпуль" находится в своеобразной манчестерской осаде; действующий чемпион сейчас на третьем месте, отстает от "Ман Юнайтед" на три очка, "Ман Сити" поджимает мерсисайдцев, еще и "Лестер" в этом туре добыл победу и обошел "красных". При этом все равно команда Юргена Клоппа считается главным претендентом на лидерство.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ливерпуль 19:30 Ман Юнайтед

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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция матча

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В трех последних матчах чемпионата не мог выиграть "Ливерпуль". "Ньюкасл" и "Вест Бромвич" расписали с "красными" ничьи. А "Саутгемптон" вообще обыграл мерсисайдцев 1:0 в первом матче нового года. Явный спад у подопечных Клоппа, вопрос только в том, затянется ли он или команда снова может выйти на победный путь.

Болельщики "Ливерпуля" имеют повод для оптимизма, ведь неделю назад в Кубке Англии удалось разгромить "Астон Виллу" 4:1 и взять реванш за унизительное поражение от бирмингемцев в октябре (2:7). Из положительных моментов для мерсисайдцев можно отметить и продолжительную паузу для перезагрузки, еще 4 января провели они свой матч АПЛ, затем могли отдохнуть и переосмыслить дальнейшую стратегию на чемпионат.

Беспроигрышная серия "Ман Юнайтед" в Премьер-лиге составляет 11 матчей, и длится она с 1 ноября после неудачи в игре с "Арсеналом" (0:1). Только две ничьи было в этой серии, в остальных матчах команда Сульшера добыла победы. Может не такие уверенные победы, тем не менее, регулярно набирают очки манкунианцы.

12 января "МЮ" в перенесенном матче первого тура обыграл "Бернли" 1:0. А также в Кубке Англии "красные дьяволы" минимально одолели "Уотфорд" 1:0. Правда, недавно "Ман Сити" испортил настроение подопечным Сульшера, заодно указав на слабости "Ман Юнайтед" - в Кубке лиги манчестерское дерби завершилось в пользу "горожан" 2:0.

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В последние годы "Ливерпуль" доминирует во встречах с "Манчестер Юнайтед", беря свое за неудачи в эпоху Фергюссона. Хотя не все так однозначно, каждый матч этих соперников подчеркивает их принципиальные дуэли в свете исторических отношений.

Ровно год назад (19 января) "Ливерпуль" обыграл "Ман Юнайтед" 2:0. Голы в каждом из таймов забили ван Дейк и Салах. Тогда это был один из важнейших шагов к чемпионству "красных". Однако в 2019-м году дважды встречались эти соперники и обе встречи завершились миром – 0:0 и 1:1. Последний раз манкунианцы обыгрывали манкунианцев в марте 2018-го – 2:1.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 206 матчей;

68 побед Ливерпуля, 57 ничьих, 81 победа МЮ

Общий счет – 263:280

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

К сожалению, не смогут сыграть команды оптимальными составами. Из-за травм не примут участие в противостоянии ван Дейк, Жота, Гомес, Кейта и Цимикас – у "Ливерпуля". Джеймс, Рохо, Уильямс находятся в лазарете "МЮ". Также были повреждения у Линделефа, Марсьяла, Матича, Мане и Матипа, правда, по последней информации они уже в строю и тренеры могут рассчитывать на них.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, - Салах, Фирмино, Мане.

Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван Биссака, Байи, Магуайр, Шоу - Погба, Матич, Фернандеш – Рашфорд, Кавани, Марсьяль.

ПРОГНОЗ

Осторожно начнется игра, если кто-то не допустит ошибки и не будет забит быстрый гол (что маловероятно). Но постепенно все же соперники вынуждены будут рисковать и раскрываться, больше возможностей для этого у "Ливерпуля", очевидно, что "МЮ" постарается поймать соперника на контратаке. В такой игре вряд ли будет забито много голов, высокая вероятность, что все решит всего один точный выстрел. Но есть смысл сделать более смелый прогноз, что матч окажется более результативным. Команда Клоппа забивает в АПЛ больше голов, чем любая другая, скорее всего, и в дуэли с манкунианцами чемпион подтвердит реноме самой результативной команды. Прогноз: победа Ливерпуля 2:1.