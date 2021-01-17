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Манчестер Сити - Кристал Пэлас. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 17 января, начало встречи в 21:15

Манчестер Сити - Кристал Пэлас. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Совсем недавно "Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Арсеналом" и "Лестером", почему бы теперь не отобрать очки у "Ман Сити"? Конечно, команда Гвардиолы понимает, какой соперник ей будет противостоять и настроится на игру должным образом. Есть прекрасная возможность у "горожан" подобраться вплотную к первому месту, плюс матч в запасе у "Сити", поэтому по потерянным очкам именно манчестерская команда потенциальный лидер.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Манчестер Сити 17:00 Кристал Пэлас

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

Серия из семи побед в активе у "Ман Сити". После не очень удачного начала сезона, сейчас "горожане" вышли на пик формы (или около того). 13 января подопечные Гвардиолы справились с "Брайтоном" 1:0. В этом году уже были победы над "Ман Юнайтед" 2:0 и "Челси" 3:1, а также в Кубке Англии "Сити" разгромил "Бирмингем" - 3:0.

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У подопечных Ходжсона в 2021-м году три матча и полный набор результатов в этих играх. Победа над "Шеффилд Юнайтед" 2:0, поражение от "Вулверхэмптона" 0:1 и уже упомянутая ничья с "Арсеналом" 0:0.

Интересно, что ровно год назад на "Этихад" встречались между собой "Ман Сити" и "Кристал Пэлас" - 18 января 2020. Тогда поединок завершился боевой, зрелищной ничьей 2:2. В декабре 2018-го состоялась предпоследняя встреча команд в Манчестере и тогда "орлы" сотворили маленькое чудо и обыграли хозяев 3:2. На своем поле команда Гвардиолы последний раз смогла обыграть лондонцев в 2017-м – 5:0. Сейчас разгром вряд ли возможен, но можно ожидать вполне уверенную викторию от "горожан". Прогноз: победа хозяев 3:1.

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В статье: Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Прогнозы
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