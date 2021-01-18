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Арсенал - Ньюкасл. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 18 января, начало встречи в 22:00
Только создалось впечатление, что "Арсенал" набрал крейсерскую скорость и стал возвращать утраченные позиции, как "канониры" снова провели блеклый и невыразительный матч. После четырех побед подряд подопечные Артеты расписали ничью 0:0 с "Кристал Пэлас" в 18-м туре АПЛ, более того, вполне могли проиграть "орлам". Теперь у "Арсенала" соперник примерно того же уровня, но с "Ньюкаслом" лондонцы встречались совсем недавно – 9 января – в Кубке Англии, и смогли обыграть его только в дополнительное время.
АПЛ. 19-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир)
Арсенал 22:00 Ньюкасл
Телетрансляция матча на канале Сетанта
Не проигрывает "Арсенал" с 22-го декабря после матча с "Ман Сити" в Кубке лиги - 1:4. А в Премьер-лиге 19 декабря "Эвертон" обыгрывал "канониров" - 1:2. Все изменил для команды Артеты новый 2021-й год, очень неплохо смотрится лондонская команда в последних матчах, опять же за исключением встречи с "Кристал Пэлас".
"Ньюкасл" полная противоположность "Арсеналу". В восьми подряд матчах не могли выиграть "сороки", и только два из этих матчей завершилось вничью. В прошлом туре подопечные Стива Брюса умудрились проиграть "Шеффилд Юнайтед" (0:1), который добыл всего первую победу в этом чемпионате.
Никак "Арсенал" не может выбраться из второй десятки турнирной таблицы, и даже возможная победа над "Ньюкаслом" может позволить подняться на десятое место и обойти "Астон Виллу", но у бирмингемцев три (!) игры в запасе. Тем не менее, "канонирам" рано сдаваться, впереди еще много матчей, важно продолжать побеждать в каждом следующем поединке.
Сейчас "Ньюкасл" далеко не та команда, которая может на равных противостоять "Арсеналу". Тем более, что чуть больше недели назад "канониры" обыграли "сорок" в Кубке 2:0, а значит должны помнить слабые стороны соперника. В чемпионате соперники последний раз встречались в феврале прошлого года, тогда команда Артеты разгромила "Ньюкасл" 4:0. Возможно, что-то подобное случится и этот раз. Прогноз: победа хозяев 3:0.
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