Лестер - Челси: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 18-й тур

19 января, 22:15. "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Арбитр: Крэйг Поусон

Трансляция матча: Сетанта Спортс

Битва "синих" команд уже несколько лет подряд пропитанная равноценной борьбой в личных встречах. Сейчас этот поединок имеет еще больший градус, смотря на ожесточенные баталии наверху турнирной таблицы чемпионата Англии. "Лестер" сейчас замыкает тройку лидеров и вполне реально после этого матча может вырваться на первое место АПЛ, а вот в "Челси" дела идут чуть хуже, но не критично: седьмая позиция с восьмиочковым отставанием от действующего лидера "МЮ". Сможет ли нестабильный Лэмпард победить опытного Роджерса?

История противостояния

В новейшей истории Премьер Лиги (с 1992) команды встречались 28 раз в чемпионате. В 14-ти матчах победил "Челси", девять раз была зафиксирована ничья и еще пять поединков остались за "Лестером". В последний раз "лисы" одерживали верх над "аристократами" на домашнем стадионе еще в чемпионском сезоне 2015-2016. С тех пор семь матчей во всех турнирах ни разу на "Кинг Пауэр Стэдиум" не побеждали хозяева. А вот "Челси" за этот период победил трижды в основное время и дважды после экстра-тайма.

Кадры

Несмотря на плотный график АПЛ, команды подходят к матчу почти в полноценных складах. Исключением стали только два игрока. Полузащитник "лис" Деннис Прат выбыл на три месяца из-за травмы мышцы, а опорник лондонцев Нголо Канте недавно получил травму подколенного сухожилия и может пропустить этот поединок.

Лучший бомбардир обоих коллективов Джейми Варди (11 мячей) уже не забивает на протяжении последних четырех матчей. Сейчас он занимает пятое место в рейтинге голеадоров АПЛ, уступая Салаху (13), Кейну (12), Сону (12) и Фернандешу (11). А вот в "Челси" лучший бомбардир сейчас имеет в своем активе всего шесть мячей - Тамми Абрахам.

Первый матч против своей бывшей команды сыграет Бен Чилвелл. Левый защитник является воспитанником "лис" и провел за команду шесть сезонов, перебравшись прошлым летом за 50 млн евро к "аристократам".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры, факты и шансы

Из последних четырех выездных матчах "Челси" трижды потерпел поражение (от "Арсенала", "Вулверхэмптона" и "Эвертона"), победив лишь раз - в "Фулхэма".

В обеих команд по 33 забитых и 21-м пропущенных гола за 18 матчей текущей АПЛ.

Лишь в трех домашних поединках "лис" с девяти этого чемпионата обе команды забивали.

За последние 10 встреч между этими командами лишь однажды коллективы на двух забивали более трех мячей за 90 минут.

"Лестер" дома не может победить "Челси" уже семь матчей. Последний раз такое случалось в 2015-м году.

Подопечные Лэмпарда целый сезон удивляют болельщиков своей нестабильностью, в то время как Роджерс более-менее ровно идет по тропинке чемпионата после неудачного старта. В "лис" три победы подряд: над "Саутгемптоном" (2:0), "Сток Сити" в Кубке Англии (4:0) и "Ньюкаслом" (2:1). А вот в активе "Челси" победа над четвертолиговым "Моркемом" в том же Кубке (4:0) и тяжелый положительный результат с "Фулхэмом" (1:0). "Аристократы" еще не побеждали в выездных матчах этого сезона с командами верхней половины турнирки. А "Лестер", как мы выше отмечали, уже более пяти лет не может обыграть "синих" дома.

Прогноз на матч: ничья между Лестером и Челси.