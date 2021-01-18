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Лестер - Челси: Анонс и прогноз матча АПЛ

Англия
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Роджерс против Лэмпарда

Лестер - Челси: Анонс и прогноз матча АПЛ
Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 18-й тур

19 января, 22:15. "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Арбитр: Крэйг Поусон

Трансляция матча: Сетанта Спортс

Битва "синих" команд уже несколько лет подряд пропитанная равноценной борьбой в личных встречах. Сейчас этот поединок имеет еще больший градус, смотря на ожесточенные баталии наверху турнирной таблицы чемпионата Англии. "Лестер" сейчас замыкает тройку лидеров и вполне реально после этого матча может вырваться на первое место АПЛ, а вот в "Челси" дела идут чуть хуже, но не критично: седьмая позиция с восьмиочковым отставанием от действующего лидера "МЮ". Сможет ли нестабильный Лэмпард победить опытного Роджерса?

История противостояния

В новейшей истории Премьер Лиги (с 1992) команды встречались 28 раз в чемпионате. В 14-ти матчах победил "Челси", девять раз была зафиксирована ничья и еще пять поединков остались за "Лестером". В последний раз "лисы" одерживали верх над "аристократами" на домашнем стадионе еще в чемпионском сезоне 2015-2016. С тех пор семь матчей во всех турнирах ни разу на "Кинг Пауэр Стэдиум" не побеждали хозяева. А вот "Челси" за этот период победил трижды в основное время и дважды после экстра-тайма.

Кадры

Несмотря на плотный график АПЛ, команды подходят к матчу почти в полноценных складах. Исключением стали только два игрока. Полузащитник "лис" Деннис Прат выбыл на три месяца из-за травмы мышцы, а опорник лондонцев Нголо Канте недавно получил травму подколенного сухожилия и может пропустить этот поединок.

Лучший бомбардир обоих коллективов Джейми Варди (11 мячей) уже не забивает на протяжении последних четырех матчей. Сейчас он занимает пятое место в рейтинге голеадоров АПЛ, уступая Салаху (13), Кейну (12), Сону (12) и Фернандешу (11). А вот в "Челси" лучший бомбардир сейчас имеет в своем активе всего шесть мячей - Тамми Абрахам.

Первый матч против своей бывшей команды сыграет Бен Чилвелл. Левый защитник является воспитанником "лис" и провел за команду шесть сезонов, перебравшись прошлым летом за 50 млн евро к "аристократам".

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Цифры, факты и шансы

  • Из последних четырех выездных матчах "Челси" трижды потерпел поражение (от "Арсенала", "Вулверхэмптона" и "Эвертона"), победив лишь раз - в "Фулхэма".
  • В обеих команд по 33 забитых и 21-м пропущенных гола за 18 матчей текущей АПЛ.
  • Лишь в трех домашних поединках "лис" с девяти этого чемпионата обе команды забивали.
  • За последние 10 встреч между этими командами лишь однажды коллективы на двух забивали более трех мячей за 90 минут.
  • "Лестер" дома не может победить "Челси" уже семь матчей. Последний раз такое случалось в 2015-м году.

Подопечные Лэмпарда целый сезон удивляют болельщиков своей нестабильностью, в то время как Роджерс более-менее ровно идет по тропинке чемпионата после неудачного старта. В "лис" три победы подряд: над "Саутгемптоном" (2:0), "Сток Сити" в Кубке Англии (4:0) и "Ньюкаслом" (2:1). А вот в активе "Челси" победа над четвертолиговым "Моркемом" в том же Кубке (4:0) и тяжелый положительный результат с "Фулхэмом" (1:0). "Аристократы" еще не побеждали в выездных матчах этого сезона с командами верхней половины турнирки. А "Лестер", как мы выше отмечали, уже более пяти лет не может обыграть "синих" дома.

Прогноз на матч: ничья между Лестером и Челси.

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В статье: Брендан Роджерс Челси (Лондон) АПЛ Фрэнк Лампард Лестер Сити
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