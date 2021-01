Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз перенесенного матча 1-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

20 января. 20:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

Еще буквально несколько туров назад "Манчестер Сити" был ниже "Астон Виллы" в турнирной таблице АПЛ, а сейчас уже команда Смита вынужденно откатилась за середину рейтинга – у "львов" целых 4 матча в запасе после масштабной вспышки коронавируса. Тем не менее, и "горожане" ведь взлетели вверх не просто так.

После ноябрьского шока от "Тоттенхэма" (2:0) подопечные Гвардиолы не проигрывают уже 15 матчей во всех турнирах (из них 12 сыграны на ноль). Ранее мы много писали о том, что банда Пепа увязла в кризисе. Атакам команды действительно не хватало легкости, отказ от контпрессинга ввиду аномалий сезона сделал команду уязвимой на первых двух третях поля. И вот сейчас "Сити" наконец-то сумел раскачаться, после проигрыша "шпорам" коллектив из Манчестера забил 32 гола, а пропустил всего 3. Связка Диаша и Стоунза работает как часы, Гюндоган и Фоден разгрузили Кевине Де Брюйне в плане креатива своими своевременными рывками в штрафную площадку, также приятно, что получает игровое время Александр Зинченко. Кот Матроскин бы здесь не удержался: "Ура, заработало!"

