  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз перенесенного матча 1-го тура АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз перенесенного матча 1-го тура АПЛ

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "горожанами" и "вилланами" в рамках чемпионата Англии

Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз перенесенного матча 1-го тура АПЛ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

20 января. 20:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

Еще буквально несколько туров назад "Манчестер Сити" был ниже "Астон Виллы" в турнирной таблице АПЛ, а сейчас уже команда Смита вынужденно откатилась за середину рейтинга – у "львов" целых 4 матча в запасе после масштабной вспышки коронавируса. Тем не менее, и "горожане" ведь взлетели вверх не просто так.

Читайте такжеДе Брюйне оформил 100-й ассист в составе Ман Сити

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз перенесенного матча 1-го тура АПЛ - изображение 1

После ноябрьского шока от "Тоттенхэма" (2:0) подопечные Гвардиолы не проигрывают уже 15 матчей во всех турнирах (из них 12 сыграны на ноль). Ранее мы много писали о том, что банда Пепа увязла в кризисе. Атакам команды действительно не хватало легкости, отказ от контпрессинга ввиду аномалий сезона сделал команду уязвимой на первых двух третях поля. И вот сейчас "Сити" наконец-то сумел раскачаться, после проигрыша "шпорам" коллектив из Манчестера забил 32 гола, а пропустил всего 3. Связка Диаша и Стоунза работает как часы, Гюндоган и Фоден разгрузили Кевине Де Брюйне в плане креатива своими своевременными рывками в штрафную площадку, также приятно, что получает игровое время Александр Зинченко. Кот Матроскин бы здесь не удержался: "Ура, заработало!"

В прошлой кампании "львы" чудом остались в АПЛ, но в текущем сезоне они решили вопрос о сохранении прописки еще до пересечения экватора. Нет, Смит не использовал для этого особые трюки, наставник всего лишь отыскал необходимый баланс в каждой из линий. Безусловно, парни Дина не будут сражаться за высокие места, однако на попадание в Лигу Европы шансы у них есть. Главное откровенно не забуксовать в стиле "Шеффилд Юнайтед" под занавес розыгрыша. С большими командами в последних матчах "львы" не впечатлили: поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю", ничья с "Челси". Правда, не забываем, что коронавирус ударил по ним именно в тот период.

Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз перенесенного матча 1-го тура АПЛ - изображение 2

В среду Гвардиола не рассчитывает на Серхио Агуэро и Эмерика Ляпорта, под вопросом участие в матче Эрика Гарсии и Натана Аке. У "Астон Виллы" точно не сыграют Трезеге и Уэсли; не факт, что выйдет на поле Росс Баркли.

1xbet
1.21
6.45
11.50
Сделать ставку
marathonbet
1.27
6.25
10.00
Сделать ставку
Parimatch
1.28
6.55
10.99
Сделать ставку

Прогноз. 3:1. Манчестерский поезд с машинистом Пепом и проводником Де Брюйне набрал солидную скорость. Какое бы приятное впечатление не оставляла "Астон Вилла", вряд ли гости зацепятся за очки на "Этихаде". Тем более, сложно оценить форму игроков после COVID-19. О тенденциях: "горожане" выиграли 11 из 12 последних домашних матчей против "виллан" во всех соревнованиях, а команда Смита забивала во всех гостевых поединках АПЛ текущего сезона.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Астон Вилла (Бирмингем) анонс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити прогноз UA-Футбол Прогнозы Дин Смит Прогноз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...