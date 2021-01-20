Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз перенесенного матча 1-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

20 января. 20:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

Еще буквально несколько туров назад "Манчестер Сити" был ниже "Астон Виллы" в турнирной таблице АПЛ, а сейчас уже команда Смита вынужденно откатилась за середину рейтинга – у "львов" целых 4 матча в запасе после масштабной вспышки коронавируса. Тем не менее, и "горожане" ведь взлетели вверх не просто так.

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После ноябрьского шока от "Тоттенхэма" (2:0) подопечные Гвардиолы не проигрывают уже 15 матчей во всех турнирах (из них 12 сыграны на ноль). Ранее мы много писали о том, что банда Пепа увязла в кризисе. Атакам команды действительно не хватало легкости, отказ от контпрессинга ввиду аномалий сезона сделал команду уязвимой на первых двух третях поля. И вот сейчас "Сити" наконец-то сумел раскачаться, после проигрыша "шпорам" коллектив из Манчестера забил 32 гола, а пропустил всего 3. Связка Диаша и Стоунза работает как часы, Гюндоган и Фоден разгрузили Кевине Де Брюйне в плане креатива своими своевременными рывками в штрафную площадку, также приятно, что получает игровое время Александр Зинченко. Кот Матроскин бы здесь не удержался: "Ура, заработало!"

Next: Manchester City at the Etihad! ???? pic.twitter.com/rAKmGNS3Yd — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 18, 2021

В прошлой кампании "львы" чудом остались в АПЛ, но в текущем сезоне они решили вопрос о сохранении прописки еще до пересечения экватора. Нет, Смит не использовал для этого особые трюки, наставник всего лишь отыскал необходимый баланс в каждой из линий. Безусловно, парни Дина не будут сражаться за высокие места, однако на попадание в Лигу Европы шансы у них есть. Главное откровенно не забуксовать в стиле "Шеффилд Юнайтед" под занавес розыгрыша. С большими командами в последних матчах "львы" не впечатлили: поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю", ничья с "Челси". Правда, не забываем, что коронавирус ударил по ним именно в тот период.

В среду Гвардиола не рассчитывает на Серхио Агуэро и Эмерика Ляпорта, под вопросом участие в матче Эрика Гарсии и Натана Аке. У "Астон Виллы" точно не сыграют Трезеге и Уэсли; не факт, что выйдет на поле Росс Баркли.

Прогноз. 3:1. Манчестерский поезд с машинистом Пепом и проводником Де Брюйне набрал солидную скорость. Какое бы приятное впечатление не оставляла "Астон Вилла", вряд ли гости зацепятся за очки на "Этихаде". Тем более, сложно оценить форму игроков после COVID-19. О тенденциях: "горожане" выиграли 11 из 12 последних домашних матчей против "виллан" во всех соревнованиях, а команда Смита забивала во всех гостевых поединках АПЛ текущего сезона.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.