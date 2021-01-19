Сегодня чемпионат Англии порадует болельщиков настоящей битвой. «Лестер» будет на своем поле принимать «Челси» и, как поговаривают в кулуарах, в случае если лондонцы проиграют, руководство клуба может уволить главного тренера команды Фрэнка Лампарда. На его место уже даже активно сватают Андрей Шевченко.

По оценкам аналитиков Parimatch, официального беттинг-партнера «Лестера», шансы команд на успех практически равные: 33% на победу у хозяев, 30% у гостей и еще 27% на ничью. «Лестер» не обыгрывал «Челси» с декабря 2018 года, после чего команды три раза подряд сыграли вничью, а затем эту серию оборвала победа «аристократов».

Сейчас «Лестер» занимает третье место, уступая «Манчестер Сити» лишь по разнице мячей и отстает на два очка от «Манчестер Юнайтед». «Челси» идет лишь 7-м и отстает от лидера на 8-м очков. Любопытно, что у лондонцев и «лисов» при этом одинаковое количество забитых и пропущенных мячей.

В прошлом туре «Челси» не без труда обыграл «Фулхэм» (1:0) и прервал 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Серия «Лестер» без поражение достигает уже 4-х матчей. Некоторые болельщики жалуются, что их не всегда устраивает зрелищность игры команды, но за результат у ним претензий нет. Сложно сказать, насколько будет яркой игра в этот раз, но в том, что нас ожидает серьезная борьба за победу сомневаться не приходится.