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Ливерпуль – Бернли. Анонс и прогноз на матч АПЛ
"Мерсисайдцам" пора возвращаться на победную тропу
"Ливерпуль" встретится с одним из аутсайдеров лиги "Бернли" в заключительном туре первого круга АПЛ. "Мерсисайдцы" не выигрывают в чемпионате уже 4 матча, что приключилось с командой впервые за всё время Юргена Клоппа в клубе, и сейчас самое время возвращаться на победную тропу. Поэтому поединок с командой Шона Дайча подоспел очень кстати, хоть и он не обещает действующим чемпионам легких трёх пунктов.
К этому моменту "Ливерпуль" успел потерять больше очков, чем целиком за сезон в прошлой и позапрошлой кампаниях. Конечно, такой аномалии не случилось бы без безумных нагрузок нынешнего сезона, что повлекли за собой ещё и эпидемию травм, скосившую весь центр обороны команды. Новички Костас Цимикас и блестяще зарекомендовавший себя на новом месте Диогу Жота также продолжают лечиться, а Тиаго Алькантара лишь недавно вернулся из лазарета.
К радости "красных" Жоэль Матип наконец приступил к полноценным тренировкам и имеет все шансы выйти с первых минут в четверг. У гостей из основного костяка травмирован лишь левый бек Чарли Тэйлор, но и он близок к возвращению в строй.
Даже в такой кадровой ситуации "Ливерпуль" продолжает выглядеть цельным коллективом, хотя игровой кризис налицо. Главная проблема, как ни странно, кроется в атаке. "Мерсисайдцы" не забивают уже три тура, хотя создают не так уж и мало. Такого на "Энфилде" не видели с времён прагматичного Рафы Бенитеса. В довесок впереди ещё и игра с "сухим" "Бернли", неизменно заканчивающих свои поединки со счётом 1:0 четыре игры кряду.
Команде Клоппа просто жизненно необходимо победить и вернуть уверенность в себе, если они желают вновь участвовать в чемпионской гонке. Вообще поединок большого урожая голов не обещает – "бордовые" не менее скупы на забитые мячи, забив лишь однажды в 7 последних выездных матчах лиги. Поэтому ставка на тотал меньше 2.5 выглядит более чем уместной.
Ориентировочные составы:
"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, Фабиньо, Матип, Александер-Арнольд – Джонс, Алькантара, Хендерсон – Мане, Фирмино, Салах
"Бернли": Поуп – Питерс, Ми, Тарковски, Лоутон – МакНил, Браунхилл, Уэствуд, Брэйди – Вуд, Барнс
Прогноз: Победа "Ливерпуля" 1:0. В свете обоюдной низкой результативности соперников в последнее время стоит ожидать виктории хозяев в один или два мяча. Всё же позволить себе ещё одну осечку дружина Клоппа просто не может. Да и в распоряжении Шона Дайча хоть и одна из самых сыгранных, но качественно слабых команд во всём дивизионе.
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