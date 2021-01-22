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Челтнем Таун – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии
Представитель четвертого дивизиона примет команду Пепа Гвардиолы
"Челтнем Таун" на пути к 4-му раунду Кубка Англии одолел "Сауз Шилдс", небезызвестный клуб "Крю Александра" и "Мэнсфилд Таун". Пожалуй, на этом путь представителя Лиги 2 (четвертый по силе дивизион страны) в старейшем турнире Старого света должен закончиться. Ведь в гости к скромному клубу из курортного городка Челтнем приедет "Манчестер Сити" – лучшая команда Англии последних месяцев.
"Горожане" сейчас в великолепной форме. Команда Пепа Гвардиолы выиграла 9 последних матчей во всех турнирах, а беспроигрышная серия длится с конца ноября и насчитывает уже 16 поединков. Особенно удивляет оборона "Сити", неожиданно преобразившаяся с трансфером Рубена Диаша и воскресшим Джоном Стоунзом. Всего 3 пропущенных гола в 16 последних играх – как будто мы говорим о коллективе Диего Симеоне на пике формы, а не "горожанах". Забито за этот отрезок было 34 мяча. Также "Манчестер Сити" идёт в лидерах АПЛ по потерянным очкам.
Большим ударом стала травма Кевина Де Брюйне в последнем туре с "Астон Виллой" (2:0). Как оказалось, лучший игрок прошлого сезона АПЛ выбыл на месяц-полтора. Это может нанести серьёзный урон чемпионским амбициям команды, однако вряд ли "Челтнему" стало от этого легче. Кроме того, на 7-тысячном "Уэддон Роуд" в субботу из-за повреждений не сыграют Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт и Натан Аке. Возвращение многострадального Серхио Агуэро также откладывается – на этот раз Кун подхватил коронавирус.
Цифры и факты:
- "Манчестер Сити" выиграл 11 из 12 последних поединков в Кубке Англии
- "Манчестер Сити" выиграл оба тайма в 6 из 8 последних матчах Кубка Англии
- "Манчестер Сити" сыграл на ноль в 6 из 8 последних матчах Кубка Англии
- "Челтнем Таун" не проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах
- "Челтнем Таун" не забивал больше гола в 9 последних поединках
Прогноз: Победа "Манчестер Сити" 0:5. Несмотря на кадровые проблемы "горожан" и любовь хозяев к плотным 5-3-2 – разгрома не избежать. Вопрос лишь в том сколько мячей сумеет забить фаворит.
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