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Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед: Анонс и прогноз матча АПЛ

Англия
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Команды сыграют перенесенный матч 11-го тура

Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед: Анонс и прогноз матча АПЛ
Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 11-й тур

23 января, 22:00. Вилла Парк (Бирмингем)

Судьба этого поединка заставила менять дату проведения, ведь матч должен был состояться еще 4 декабря прошлого года. Причина простая и привычная для настоящего времени: вспышка коронавируса в "Ньюкасле". За это время и несколько игроков "Астон Виллы" успели переболеть самой известной болячкой 2020 году, что привело едва не к трехнедельной паузы выступлений основной команды. Между матчами сначала с "Манчестер Юнайтед", а затем с "Манчестер Сити" прошло 19 дней, между тем на счету бирмингемцев всего одна встреча - против "Ливерпуля" в Кубке Англии, в которой сыграла команда U-23. Так кто в каких кондициях и готовы ли коллективы к матчу?

История противостояния

Прошлое насчитывает уже 165 поединков между этими командами. С момента основания АПЛ (1992-й год) коллективы встречались в чемпинате 46 раз, из которых 22 раза одерживал верх "Ньюкасл", девять - "Астон Вилла" и еще было зафиксировано 14 ничейных результатов. Команды не слишком сильно любят результативные матчи друг с другом. За последние девять поединков ни разу не было забито больше двух голов. Последний раз такое случалось в 2013-м году, тогда и состоялась крайняя на данный момент выездная победа "сорок" над "львами".

Кадры

"Астон Вилла" хорошо отдохнула, и 20-го января неудачно вернулась на поле, потерпев поражение от "Манчестер Сити" в перенесенном матче первого тура. Пятое предупреждение в сезоне получил основной полузащитник Джон Макгинн, из-за чего и пропустит поединок с "Ньюкаслом". Из-за различных видов травм не сыграют Уэсли, Трезеге и Хаус.

В лазарете "сорок" до сих пор находится быстроногий вингер Сен-Максимен, также под вопросом участие в матче основного центрального защитника команды Федерико Фернандеса.

Оба самых результативных игрока команд готовы сыграть в матче: Джек Грилиш, у которого 5+7 в этом сезоне АПЛ и Каллум Уилсон, который занес в свой актив 8 голов и 3 результативные передачи в текущем чемпионате.

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Цифры, факты и шансы

  • Семь лет "Ньюкасл" не может победить "Виллу" на ее стадионе.
  • В последних девяти матчах между соперниками не было забито больше двух голов.
  • "Ньюкасл" пять раз подряд шел с поля без мяча в последних выездных играх.
  • "Сороки" не могут победить в девяти матчах подряд во всех турнирах, записав в свой актив лишь две ничьи и четыре забитых мяча.
  • Последний раз более трех голов в матче чемпионата в "Астон Виллы" было 1 ноября, а у "Ньюкасла" - 16 декабря.
  • "Сороки" имеют пятую худшую оборону в чемпионате, в то время как "львы" - третью лучшую.

Последние результаты команд не впечатляют - семь поражений на двоих в последних восьми матчах. Однако в то время как "Астон Вилла" проигрывала "МС", в равном бою "МЮ" и своей второй командой "Ливерпулю", "Ньюкасл" уступал "Арсеналу" (дважды), "Шеффилду" и "Лестеру". Хозяева выступают явным фаворитом встречи, и ничто не указывает на удачный исход подопечных Стива Брюса. Команды не любят забивать много в очных поединках, поэтому следующая ставка выглядит достаточно привлекательно: победа бирмингемцев + ТМ 3,5.

Прогноз на матч: Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед 1:0.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ "Ньюкасл" Джек Грилиш Ньюкасл - Астон Вилла
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