Пилюля от стресса для Лэмпарда. Челси – Лутон. Анонс и прогноз матча 1/16 Кубка Англии

Кубок Англии, 1/16 финала.

24 января. 14:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В текущем сезоне фанаты "синих" обязаны поблагодарить удачный жребий для своей команды в рамках старейшего футбольного соревнования. Вдумайтесь, "Ливерпулю", например, спустя неделю после прагматичных нулей в АПЛ придется вновь выяснять отношения с "Манчестер Юнайтед". Не самое приятное занятие, тем более, на фоне отсутствия у коллектива Клоппа внятных результатов. "Челси" же, к которому сейчас также есть куча вопросов, в данном контексте точно будет легче.

Победа над "Моркамом" (4:0) в третьем раунде турнира не стала точкой отсчета для прогресса "Челси". Затем "пенсионеры" с большим трудом обыграли "Фулхэм", хотя "дачники" весь второй тайм провели в меньшинстве (0:1), а затем без шансов уступили "Лестеру" (2:0). И вновь встреча с не самым именитым оппонентом в Кубке Англии дана Лэмпарду как спасительный билет, но на этот раз потенциальный успех в матче с "Лутоном" станут расценивать не как промежуточный выдох, а, скорее, как пилюлю. Она менеджеру очень нужна.

На пресс-конференции перед встречей со "шляпниками" Фрэнк сначала заявил, что его не беспокоит давление и критика, а затем на ровном месте сорвался на журналиста The Athletic за безобидный вопрос. Нервы сдают и у стальных парней в том числе. Исправлять ситуацию, проводя легкий косметический ремонт дорогой "квартиры", необходимо уже сейчас, ведь англичанин по-прежнему рискует не вывести команду на февральское противостояние с "Атлетико".

"Лутон Таун" – обыкновенный представитель Чемпионшипа, без выдающейся истории. В предыдущем сезоне команда финишировала на 19-й строчке турнирной таблицы первенства (в лиге выступает 24 команды, три понижаются в классе), сохранив прописку в дивизионе. На данный момент "шляпники" немного улучшили свои результаты и идут на 13-й позиции. Возможно, коллектив Нейтана Джонса избежит борьбы за выживание в этом розыгрыше, однако большего ожидать от него и не стоит.

