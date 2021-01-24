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Пилюля от стресса для Лэмпарда. Челси – Лутон. Анонс и прогноз матча 1/16 Кубка Англии

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "пенсионерами" и "шляпниками"

Пилюля от стресса для Лэмпарда. Челси – Лутон. Анонс и прогноз матча 1/16 Кубка Англии
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/16 финала.

24 января. 14:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В текущем сезоне фанаты "синих" обязаны поблагодарить удачный жребий для своей команды в рамках старейшего футбольного соревнования. Вдумайтесь, "Ливерпулю", например, спустя неделю после прагматичных нулей в АПЛ придется вновь выяснять отношения с "Манчестер Юнайтед". Не самое приятное занятие, тем более, на фоне отсутствия у коллектива Клоппа внятных результатов. "Челси" же, к которому сейчас также есть куча вопросов, в данном контексте точно будет легче.

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Победа над "Моркамом" (4:0) в третьем раунде турнира не стала точкой отсчета для прогресса "Челси". Затем "пенсионеры" с большим трудом обыграли "Фулхэм", хотя "дачники" весь второй тайм провели в меньшинстве (0:1), а затем без шансов уступили "Лестеру" (2:0). И вновь встреча с не самым именитым оппонентом в Кубке Англии дана Лэмпарду как спасительный билет, но на этот раз потенциальный успех в матче с "Лутоном" станут расценивать не как промежуточный выдох, а, скорее, как пилюлю. Она менеджеру очень нужна.

На пресс-конференции перед встречей со "шляпниками" Фрэнк сначала заявил, что его не беспокоит давление и критика, а затем на ровном месте сорвался на журналиста The Athletic за безобидный вопрос. Нервы сдают и у стальных парней в том числе. Исправлять ситуацию, проводя легкий косметический ремонт дорогой "квартиры", необходимо уже сейчас, ведь англичанин по-прежнему рискует не вывести команду на февральское противостояние с "Атлетико".

"Лутон Таун" – обыкновенный представитель Чемпионшипа, без выдающейся истории. В предыдущем сезоне команда финишировала на 19-й строчке турнирной таблицы первенства (в лиге выступает 24 команды, три понижаются в классе), сохранив прописку в дивизионе. На данный момент "шляпники" немного улучшили свои результаты и идут на 13-й позиции. Возможно, коллектив Нейтана Джонса избежит борьбы за выживание в этом розыгрыше, однако большего ожидать от него и не стоит.

Точно можно сказать, что на фоне увеличившегося давления, а также прорезающихся на пресс-конференции нервов, Лэмпард, как и в матче с "Моркамом", выпустит на поле боевой состав, а не резерв или молодежку. Исключениями могут стать Канте и Жиру (повреждения), также наверняка Фрэнк предоставит отдых Тьяго Силве. У "Лутона" недоступны О'Кейн и Крэйни, дисквалифицирован Локьер.

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Прогноз. 3:0. Все просто. Победа над "Лутоном" не реабилитирует "Челси" за весь зимний провал, а неожиданное поражение андердогу моментально отправит Лэмпарда в отставку. Рискнем предположить, что последнего исхода в воскресенье ожидать не стоит. Менеджер "синих" обязан продемонстрировать, за счет чего он собирается сохранить свой пост – результат следует подкрепить качественным выступлением; изменениями в общей структуре, задачах и функциях "синих" на поле.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: анонс Фрэнк Лэмпард Кубок Англии Челси (Лондон) прогноз UA-Футбол Лутон Таун Прогнозы Прогноз
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