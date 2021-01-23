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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии

Англия
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Жребий свёл двух грандов уже на стадии 1/16

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии
Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Англии, четвёртый раунд
24 января, стадион "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" 19:00 "Ливерпуль"
Трансляция – Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" подходят к воскресной встрече в кардинально разных настроениях. "Дьяволы" – на вершине таблицы АПЛ впервые с времён САФа, а также находятся на 12-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах, которая началась с момента вылета от "Лейпцига" в Лиге Чемпионов. "Мерсисайдцы" же не могут выиграть в чемпионате уже 5 матчей – такого с командой Клоппа не случалось за всё время пребывания немца в клубе. К тому же в четырёх последних играх "Ливерпуль" даже не сумел забить.

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Ровно неделю назад команды уже встречались в рамках АПЛ, и тот поединок многое может прояснить по поводу рисунка предстоящего ремейка. "Ливерпуль" очень здорово начал игру, тотально доминировав в первые полчаса. Это достигалось благодаря двум обстоятельствам: хитрой схемой розыгрыша мяча от Клоппа и ужасной игре Погба без мяча, который в этом матче играл правого вингера. Благодаря идее Клоппа "мерсисайдцы" перегружали опорную зону гостей, что предоставляло свободу Тиаго. Алькантаре только дай свободы – он тут же разнесёт любого. А из-за плохих решений Погба Робертсон просто уничтожал оборону соперника своевременными подключениями.

Однако по ходу матча Сульшер адаптировался, чутка подправив прессинг, а его парни угомонились и в оставшийся час даже выглядели предпочтительнее. В какой-то момент командам было уже не до тренерских указаний и на поле начался хаос. "Ливерпуль", к которому мы привыкли, – это владыки хаоса. Дружина Клоппа отлично себя чувствует в таких обстоятельствах, затаптывая любого соперника. Но из-за плохой формы атакующего трезубца и наличия Тиаго в опорной зоне "Ливерпуль" регулярно проваливался и перестал быть похожим на себя во второй половине.

Алькантара способен играть в прессингующих командах – спросите у Флика. Конечно, испанец лучше чувствует себя при контроле мяча, но когда он адаптируется к новым требованиям без мяча, то провалы если не пропадут, то их уж точно станет меньше. Кроме того, что Тиаго не привык к команде, но и команда не привыкла к нему. К примеру, в проигранном поединке с "Бернли" (0:1) посреди недели "Ливерпуль" на автомате разыгрывал свои традиционные фланговые комбинации, часто игнорируя Алькантару. Доходило до того, что центрбек Фабиньо по привычке начинал атаки длинными пасами из глубины, явно торопясь и находясь под давлением, в то время как Тиаго стоял в гордом одиночестве. Все это привело к очередному матчу без забитых, а под конец "бордовые" даже умудрились вырвать победу и увезти победу с неприступного "Энфилда".

Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" в воскресенье будет играть дома, команда Сульшера наверняка будет играть вторым номером. Норвежец почти всегда делает так в топ-матчах. Это вовсе не упрёк. В конце концов, Марсьяль и Рэшфорд становятся в разы опаснее, когда им есть куда вбегать, а Погба легче вырезать невероятную длинную передачу на ход, чем диктовать темп игры из центра поля в позиционной. Предстоящий матч обещает быть динамичным, но аккуратным. Наиболее вероятным сценарием видится победа одной из сторон с минимальным счётом, хотя и дополнительное время никого не удивит.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон – Теллес, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака – Матич, Погба, Мактоминей – Фернандеш – Рэшфорд, Кавани

"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, Фабиньо, Матип, Александер-Арнольд – Джонс, Хендерсон, Милнер – Минамино, Фирмино, Салах

Прогноз: Ничья 1:1 в основное время. Сейчас команды находятся в совсем разных формах, но это вовсе не обещает "Юнайтед" лёгкой жизни.

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