Уиком - Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча Кубка Англии

Кубок Англии, четвертый раунд

25 января, 21:45. "Адамс Парк" (Хай-Уиком)

"Тоттенхэм" продолжает свое кубковое путешествие матчами с командами из низших дивизионов. В предыдущем раунде вторым составом был разбит представитель восьмой лиги "Марин", а теперь на пути команды Моуриньо аутсайдер Чемпионшипа "Уиком", который только в этом году поднялся из Первой Лиги.

История противостояния

В этом веке команды встречались всего один раз. Четыре года назад на "Уарт Харт Лейн" в этом же раунде Кубка Англии на 88-ой минуте матча счет был 2:3 в пользу "Уикома". Однако за дело взялись Деле Алле и Сон Хин Мин и вырвали победу.

Кадры

У гостей матча под вопросом участие Мэтта Доэрти, Сержа Орье и Деле Алли. У них небольшие проблемы, но Моуриньо не сказал точно выйдут они на поле или нет. Заметим, что от травмы уже восстановился Джованни ло Чельсо и готов помочь команде.

Главной звездой "Уикома" является 102-килограммовый атлет Адебайо Акинфенва. На его странице в Instagram больше подписчиков (1,3 млн), чем у всех его одноклубников вместе взятых. Ему уже 38 лет, а он продолжает выходить в составе своей команды. Игрок провел 20 матчей в этом сезоне, в основном появляясь со скамейки запасных.

Заметим, что ориентировочная стоимость всех футболистов "Уикома" по данным портала Transfermarkt (7,4 млн евро) меньше, чем персональная цена 24-х исполнителей "Тоттенхэма" и почти в 100 раз меньше, чем всей команды "шпор" (737,15 млн).

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Цифры, факты и шансы

В этом сезоне "Уиком" добыл лишь три победы в 15-ти матчах Чемпионшипа. Команда расположилась на последней строчке турнирной таблицы.

За последние семь поединков во всех турнирах "Тоттенхэм" пять раз победил и еще дважды сыграл вничью.

"Голубые" пропускали дома шесть игр подряд, в то время как "шпоры" забивали в гостях такой же отрезок встреч.

В этом сезоне "Тоттенхэм" на выезде уступил лишь дважды - "Антверпену" и "Ливерпулю", в то время как "Уиком" дома потерпел шесть поражений.

За последние семь матчей в гостях "шпоры" не пропустили только от "Марина".

Команды Моуриньо во втором сезоне обычно улучшают свои результаты, что мы и видим на примере лондонцев. "Тоттенхэм" недавно вышел в финал Кубка Лиги впервые за шесть лет и стремится попасть к решающему матчу и в самом старом турнире Англии. "Уиком" - это не та команда, которая способна стать препятствием для подопечных португальца, однако палки в колеса запихнуть может.

"Голубые" любят сушить игру дома, ведь с соперниками на уровень выше им еще довольно тяжело играть. Примером этому являются результаты команды в Чемпионшипе - последнее место в турнирной таблице на данный момент. В этом сезоне команда еще ни разу не проигрывала больше, чем в два мяча на домашнем стадионе. Правда, против таких клубов, как "Тоттенхэм" "Уиком" не играл: “шпоры” уже трижды громили соперников в гостях с сентября прошлого года.

Прогноз на матч: "Уиком" - "Тоттенхэм" 1:3.