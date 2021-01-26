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Первое боевое крещение Тухеля. Челси – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "волками" в рамках чемпионата Англии
Английская Премьер-лига. 20-й тур.
27 января. 20:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
"Челси" стал главным поставщиком инфоповодов в начале этой недели и, похоже, в ближайшее время лондонская команда не остановится и подарит нам еще много интересных новостей. В стане "пенсионеров" начинается новый этап, уже понятно, что в нем не найдется места 9-й позиции в чемпионате и длинным неуспешным сериям с редкими вкраплениями побед над андердогами и аутсайдерами. Иначе новый тренер быстро составит компанию Фрэнку Лэмпарду.
Тяжело сказать что-то конкретное по поводу Томаса Тухеля в "Челси" прямо сейчас, тем более по предстоящему поединку с "волками". Во вторник вечером немец подписал контракт, провел с новой командой первое занятие, а уже на следующий день впервые появится на тренерском мостике. Естественно, игроки не успеют пропитаться идеями специалиста, для этого им понадобится время. Многие команды нередко выдают яркие отрезки после смены наставников, не исключено, что после встряски так будет и с "Челси". Даже текущую кампанию "синие" еще могут завершить на мажорной ноте.
A new journey begins! ????????#WelcomeTuchel pic.twitter.com/teIwIw4XvO— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021
"Вулверхэмптон" пока также проводит сезон невнятно – ранее банда Нуну Эшпириту Санту сумела зарекомендовать себя как крепкого середняка АПЛ, который способен вести борьбу за попадание в Лигу Европы, но сейчас занимает аж 14-е место. Да, "Вулвз" точно не будут сражаться за сохранение прописки в Высшем дивизионе, однако пока билетом во второй по значимости еврокубковый турнир тоже не пахнет. Отметим, что в последний раз "волки" побеждали в чемпионате именно в матче с "Челси", было дело в середине декабря, когда "пенсионеры" только начинали буксовать. Уже больше месяца "Вулверхэмптон" побеждает только в Кубке Англии.
January 26, 2021
Тухель получит возможность для маневра при выборе состава на матч с "Вулвз", ведь травмирован только Н'Голо Канте. В свою очередь Нуну Эшпириту Санту не рассчитывает на Рауля Хименеса, Даниэля Поденсе, Фернандо Марсала и Хонни.
Прогноз. 2:1. Обе команды откровенно не впечатляют, но "Челси" отступать некуда. Как раз тот случай, когда футболистам следует зарекомендовать себя перед новым тренером – времени для разгона у "синих" нет. Добавим, что "Вулвз" не побеждают в гостях уже четыре матча кряду, а "пенсионеры" выиграли 6 из 7 последних домашних поединков у команды Санту во всех турнирах.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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