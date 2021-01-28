Тоттенхэм - Ливерпуль. Падение Ливерпуля продолжится?

Падение "Ливерпуля" продолжается. В воскресенье команда Юргена Клоппа в принципиальном противостоянии уступила 2:3 "Манчестер Юнайтед" и вылетела в 1/16 Кубка Англии. Впрочем, вылет из Кубка это не так страшно, при Клоппе для "Ливерпуля" это всегда был второстепенный турнир. Куда хуже, что в чемпионате у "красных" уже 5 матчей подряд без побед. Удастся ли им прервать серию неудач?

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Победа в АПЛ:

Ливерпуль – 9

Тоттенхэм - 20

Еще не так давно "мерсисайдцы" уверенно лидировали в Премьер-Лиге, а сейчас идут в турнирной таблице ниже не только двух грандов из Манчестера, а и даже ниже "Лестера" и "Вест Хэма". "Тоттенхэм" отстает на одно очко от Ливерпуля, но имеет матч в запасе, так что потенциально также может обойти "красных".

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" играли друг с другом совсем недавно – в середине декабря. Тогда в абсолютном равном поединке "Ливерпуль" вырвал победу на последней минуте встречи благодаря голу Роберто Фирмино. И если посмотрим на статистику личных встреч, то обнаружим, что это уже шестая победа подряд "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" во всех турнирах (финал Лиги Чемпионов-2019 вы же не забыли?)

Другое дело, что сейчас "мерсисайдцы" выглядят настолько плохо, что результаты месячной давности уже можно считать неактуальными. Поражения от "Саутгемптона" и "Бёрнли" и как итог 4 матча подряд без голов в АПЛ - это уже слишком. Конкретно на данный момент "Тоттенхэм" точно не слабее "Ливерпуля" и лондонцы имеют все шансы, чтобы наконец-то прервать серию поражений в очных встречах. Тем более против грандов в этом сезоне "шпоры" выглядят отлично – победы над "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом", плюс ничья с "Челси".

Букмекеры скорее по инерции считают "Ливерпуль" фаворитом матча, но текущая форма команд говорит об обратном. "Тоттенхэму" под силу как минимум не проиграть. На это и стоит поставить