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Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Англия
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Сумеют ли "клинки" огорчить ещё одну команду из Манчестера?

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ
Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Английская Премьер-лига, 20-й тур
30 января. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" 17:00 "Шеффилд Юнайтед"
Трансляция – Setanta Sports

В прошлом туре "Шеффилд" совершил сенсацию, обыграв "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Коллектив Криса Уайлдера сумел нейтрализовать весьма грозного соперника, и в каком-то смысле заслужил те 3 очка. Но у главного аутсайдера нет времени на празднования, ведь теперь "клинкам" предстоит сразиться с соседями МЮ из "Сити".

"Манчестер Сити" – бесспорно лучшая команда Англии последних месяцев. "Горожане" побеждают во всех турнирах уже 11 матчей кряду, а не проигрывают и вовсе 18. Впечатляющая серия подкреплена очень солидной игрой, в отличии от того же "Юнайтед", слишком завязанном на индивидуальным перфомансках отдельных футболистов.

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В начале месяца Гвардиола решился на мини-революцию, которая оказалась уместна в условиях сверхнагрузок нынешнего сезона и подготовила платформу, которая позволит команде достойно справляться без Кевин де Брюйне, вылетевшего на месяц. Пеп отказался от догм позиционного футбола, предоставив своим подопечным больше свободы. Вместо чётких позиций у игроков теперь остались лишь роли, которые они вольны интерпретировать на своё усмотрение. "Сити" стали играть невероятно гибко, а хаотичное движение команды в атаке ставит в тупик уже не первого соперника.

Всё это разнообразило игру "горожан" и позволило команде найти новых лидеров, включая Канселу и преобразившегося Гюндогана. А ведь ещё месяц назад "Сити" был чем-то похож на нынешнюю "Барселону", став слишком зависимой от главного креативного гения команды. Тем интереснее будет наблюдать за коллективом Гвардиолы в ближайшие недели. В прошлом туре "горожане" словно не заметили отсутствие КДБ, забив 5 мячей ВБА.

"Шеффилд" создал реальные проблемы МЮ посреди недели, в первую очередь своим плотным блоком в центре поля. Также "клинки" сумели обезвредить быстрые выпады команды Сульшера, что является их главной силой. Однако "Сити" вовсе не так нуждается в динамике и резких выпадах, как их соседи. Подопечные Гвардиолы с большим удовольствием будут неспешно разыгрывать комбинации у ворот Рэмсдейла, выискивая брешь. Поэтому на очередную сенсацию от "клинков" вряд ли стоит рассчитывать.

Цифры и факты:

  • "Ман Сити" выиграл 7 последних матчей в АПЛ и 11 во всех турнирах
  • "Ман Сити" не пропускал в 6 из 7 последних домашних матчей в лиге
  • "Шеффилд" набрал больше очков в последних 3 турах, чем за весь сезон до того
  • "Ман Сити" забивает "Шеффилду" меньше 3 голов в 5 из 6 последних очных встречах

Составы:

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри, Бернарду – Стерлинг, Жезус, Марез

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл – Ампаду, Иган, Башем – Богл, Флик, Норвуд, Ландстрем, Болдок – Шарп, Макголдрик

Прогноз: Победа "Манчестер Сити" 2:0. В итоговом успехе "горожан" сомневаться не приходиться. Тем не менее, откровенного разгрома всё же ждать не стоит. "Шеффилд" умеет плотно обороняться, а без КДБ в составе соперника это делать заметно проще.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Шеффилд Юнайтед
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