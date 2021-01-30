Саутгемптон - Астон Вилла: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 21-й тур

30 января, 22:00. "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)

Команды-выскочки этого сезона встретятся в очном противостоянии вскоре после пересечения экватора чемпионата. Обе все еще имеют шансы побороться за еврокубковые места, поэтому сейчас на кону каждое очко. Такие матчи в АПЛ называют битвой за шесть пунктов.

История противостояния

Коллективы с момента основания Премьер Лиги (1992 год) встречались в чемпионате 37 раз. В 15-ти матчах брал верх "Саутгемптон", 13 поединков осталось за "Астон Виллой" а еще девять встреч завершились вничью. Последний раз команды играли в начале ноября прошлого года. Тогда уже на 58-й минуте на "Вилла Парк" подопечные Ральфа Хазенхюттля побеждали со счетом 0:4, однако хозяева смогли до финального свистка отыграть три мяча.

"Астон Вилла" в последний раз побеждала "Саутгемптон" еще в 2013 году. А последние шесть из семи матчей между командами во всех турнирах завершились в пользу “святых”.

Кадры

"Саутгемптон" продолжает борьбу с переполненным лазаретом. В матче не примут участие Янник Вестергорд, Кайл Уокер-Питерс, Мохаммед Салис, Майкл Обафеми и Нейтан Телла. Но есть и хорошие новости. От травм восстановились Ориоль Ромеу и Мусса Дженепо и уже готовятся к поединку. Также в предыдущем матче против "Арсенала" после полуторамесячного перерыва на поле вернулся Натан Редмонд.

В Дина Смита проблем гораздо меньше. Вне игры на данный момент находятся Уэсли и Кортни Хаус, которые в этом сезоне далеко не слишком решающие звенья команды.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры, факты и шансы

"Астон Вилла" за последние пять матчей во всех турнирах потерпела поражение в четырех, выиграв лишь однажды.

За этот же промежуток в "святых" три победы и два поражения.

Уже девять матчей подряд во всех турнирах не может победить в этом противостоянии "Астон Вилла" (с 2013 года).

Из последних девяти встреч "Саутгемптона" только в одной было забито больше двух голов - в последнем поединке против "Арсенала". Тогда счет 1:1 был уже на восьмой минуте игры.

За этот же промежуток матчей подопечных Дина Смита в пяти поединках прошел ТБ 2,5.

В последний раз "Саутгемптон" не забивал бирмингемцам в домашних матчах еще в 1996 году. С тех пор "святые" отмечались 14 поединков подряд на своем стадионе.

Эта встреча "Саутгемптона" и "Астон Виллы" не будет похожа на матчи предыдущих сезонов. Команды сейчас на довольно приличных позициях в АПЛ, правда "Астон Вилла" не в очень хорошей форме после командного карантина из-за вспышки коронавируса в составе бирмингемцев. Этой слабостью должен воспользоваться "Саутгемптон" и обогнать "Виллу" в турнирной таблице, однако поединок должен пройти в равной и изнурительной борьбе.

Прогноз на матч: "Саутгемптон" - "Астон Вилла" 1:0.