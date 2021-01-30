Арсенал - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Еще неделю назад "МЮ" считался бы главным фаворитом встречи с "Арсеналом", но команда Сульшера оступилась в самый неожиданный момент. Главный аутсайдер Премьер-лиги - "Шеффилд Юнайтед" - обыграл "красных дьяволов" три дня назад – 1:2. Настоящая сенсация, ведь манкунианцы претендовали на первое место в турнирной таблице. Хотя теперь матч с "канонирами" вполне может стать определенным маркером, который проверит готовность "МЮ" бороться за самые высокие позиции.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Арсенал Лондон 19:30 Манчестер Юнайтед

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В шести последних матчах чемпионата "Арсенал" одержал пять побед, и еще одну игру свел вничью. Постепенно подопечные Артеты выбираются из кризиса, набирают хороший игровой темп, и всего пять очков отделяет лондонцев от группы лидеров.

В прошлом туре "канониры" обыграли "Саутгемптон" на его поле – 3:1. Ранее были разгромы над "Ньюкаслом" 3:0 и "Вест Бромом" 4:0, а также "Челси" удалось обыграть "Арсеналу" в декабре прошлого года (3:1). Собственно с той победы и началась удачная серия лондонцев. Впрочем, в недавнем матче Кубка Англии опять же с "Саутгемптоном" подопечные Артеты проиграли 0:1, а возможно, избавились от второстепенного турнира ради АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" в прошлом году дважды проиграл "Арсеналу". В январе 2020-го в столице за "канониров" забивали Пепе и Сократис, как итог - довольно уверенные 2:0. В ноябре 2020-го скромный счет 1:0 на "Олд Траффорд" - единственный гол с пенальти забил Обамеянг.

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В чемпионате "МЮ" не выигрывал у "Арсенала" с апреля 2018-го, а именно в пяти подряд поединках. Только два из них завершились вничью. Для команды Сульшера "канониры" стали очень неудобным соперником, хотя каждый раз "красные дьяволы" подходят к этим играм в роли фаворита.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 233

84 побед Арсенала, 52 ничьи, 97 побед МЮ

Общий счет – 329:353

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Больше чем достаточно проблем с травмами у обеих команд. У гостей точно не сыграют Джонс, Рохо, Уильямс, были проблемы и у Байи. У хозяев вряд ли сыграют Мари, Томас, Тирни, под вопросом Обамеянг и Себальос. А Эдегор, который на этой неделе перешел в "Арсенал" из "Реала", также имеет проблемы со здоровьем и пока вряд ли готов дебютировать за лондонскую команду.

"Арсенал": Лено, Седрик, Давид Луис, Холдинг, Бельерин, Сака, Джака, Парти, Смит-Роу, Пепе, Ляказетт.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Магуайр, Ван де Бек, Ван-Биссака, Матич, Погба, Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд, Кавани.

ПРОГНОЗ

"МЮ" и "Арсенал" в турнирной таблице разделяет десять очков. При этом, команда Сульшера выдала невероятную 13 матчевую серию без поражений – с первого ноября по 27 января в чемпионате не проигрывали манкунианцы. Наверное, можно утверждать, что недавнее поражение от "Шеффилд Юнайтед" стало исключением и в 21-м туре "красные дьяволы" продолжат набирать очки. А заодно "МЮ" прервет серию неудачных игр с "канонирами". Прогноз: победа гостей 2:1.