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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 2 февраля, начало встречи в 22:15

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон. Прогноз на матч АПЛ
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Заметно сбавили темп подопечные Сульшера в последнее время. Сначала манкунианцы на своем поле сенсационно проиграли скромному "Шеффилд Юнайтед" 1:2, а затем выдали невыразительную ничью с "Арсеналом" 0:0. Если так пойдет и дальше, "МЮ" вполне может лишиться своего второго места, поджимает его "Ливерпуль" (всего одно очко отделяет от мерсисайдцев), да и ниже в турнирной таблице плотная когорта преследователей только и ждет подобных осечек от лидеров.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Ман Юнайтед 22:15 Саутгемптон

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

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"Саутгемптон" находится в намного более сложном положении, чем "Ман Юнайтед". В трех подряд матчах чемпионата проиграли "святые" - "Лестеру" 0:2, "Арсеналу" 1:3 и "Астон Вилле" 0:1. Во вторую десятку табеля о рангах опустилась команда Ральфа Хазенхюттля, возможно, оказалась в кризисе. Ближайшие матчи станут решающими относительно дальнейших планов "святых" на сезон.

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В ноябре прошлого года последний раз встречались между собой "Ман Юнайтед" и "Саутгемптон", тогда в гостях "красные дьяволы" добыли супер волевую победу. Проигрывая в два мяча, подопечные Сульшера смогли отыграться и вырвать победу 3:2. Героем той встречи стал Эдисон Кавани, тогда еще новичок команды, два гола на счету уругвайца, решающий на 90+2 минуте.

А вот последняя встреча на "Олд Траффорд" завершилась боевой ничьей 2:2. Снова довольно зрелищной получилась игра, в Манчестере уже гости спаслись от поражения в компенсированное время. Хотелось бы повторения таких результативных матчей, но есть такое предчувствие, что всего один гол в этот раз может решить судьбу противостояния. Вынуждены будут закрыться соперники и действовать очень осторожно. На опыте хозяева постараются вырвать три очка. Прогноз: победа "Ман Юнайтед" 1:0.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед Прогнозы
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