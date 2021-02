Разминка перед Ливерпулем? Бернли – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

3 февраля. 20:00. Бернли. "Терф Мур"

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Манчестер Сити" крайне уверенно ворвался на первую строчку в турнирной таблице АПЛ – возможно, прозвучит громко, но на данный момент "горожане" действительно выглядят самыми главными претендентами на победу в чемпионате. Безусловно, в данной лиге результат каждого матча способен шокировать болельщиков, однако есть ли у "Бернли" реальные шансы помешать Гвардиоле в мидвик? Или же Пеп грамотно расставит акценты, держа в голове битву с "Ливерпулем" в воскресенье? Давайте разбираться.

В последнем своем поединке с не самым свежим "Челси" команда Шона Дайча "блеснула" средним уровнем мастерства и вполне ожидаемо осталась без очков (2:0). Желания "бордовым" часто не занимать, но в большинстве случаев мотивации парней не хватает для того, чтобы скрыть разницу в классе в матчах с топ-соперниками. Победы над "Ливерпулем" (0:1) и "Астон Виллой" (3:2), скорее, тянут на аномалии, чем на проложенный курс. В игре фланговые защитники коллектива постоянно не успевают за быстрыми вингерами оппонента и привозят опасность на свои ворота, атака откровенно сачкует (меньше "Бернли" забил только "Шеффилд" – 13 vs 12). Оттолкнемся от того, что мы писали ранее: "бордовые" идут на 16-й позиции и не являются кандидатами на вылет из Высшего дивизиона (у трех последних команд дела обстоят гораздо хуже), однако за счет чего Дайч может обеспечить "Бернли" прогресс в ближайшем будущем, скачок к экватору таблицы, пока непонятно.

В январе "горожане" победили в 9 матчах из 9, установив рекорд по количеству викторий за один месяц среди английских команд. "Сити" встрепенулся и набрал сумасшедший ход, после поражения "Тоттенхэму" в ноябре "небесно-голубые" никому не проигрывали. Теперь для Пепа поставщиком успеха и лучшим методом обороняться является не контрпрессинг, а качество работы первой линии перед Эдерсоном. В сложный сезон все атакующие команды сбросили обороты в давлении на финальной трети поля, однако не все отыскали для подхода адекватную замену. После неоднозначного старта "горожане" заслуженно лидируют в чемпионате, имея игру в запасе.

