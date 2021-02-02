  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Разминка перед Ливерпулем? Бернли – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разминка перед Ливерпулем? Бернли – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "бордовыми" и "горожанами" в рамках чемпионата Англии

Разминка перед Ливерпулем? Бернли – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

3 февраля. 20:00. Бернли. "Терф Мур"

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Манчестер Сити" крайне уверенно ворвался на первую строчку в турнирной таблице АПЛ – возможно, прозвучит громко, но на данный момент "горожане" действительно выглядят самыми главными претендентами на победу в чемпионате. Безусловно, в данной лиге результат каждого матча способен шокировать болельщиков, однако есть ли у "Бернли" реальные шансы помешать Гвардиоле в мидвик? Или же Пеп грамотно расставит акценты, держа в голове битву с "Ливерпулем" в воскресенье? Давайте разбираться.

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

В последнем своем поединке с не самым свежим "Челси" команда Шона Дайча "блеснула" средним уровнем мастерства и вполне ожидаемо осталась без очков (2:0). Желания "бордовым" часто не занимать, но в большинстве случаев мотивации парней не хватает для того, чтобы скрыть разницу в классе в матчах с топ-соперниками. Победы над "Ливерпулем" (0:1) и "Астон Виллой" (3:2), скорее, тянут на аномалии, чем на проложенный курс. В игре фланговые защитники коллектива постоянно не успевают за быстрыми вингерами оппонента и привозят опасность на свои ворота, атака откровенно сачкует (меньше "Бернли" забил только "Шеффилд" – 13 vs 12). Оттолкнемся от того, что мы писали ранее: "бордовые" идут на 16-й позиции и не являются кандидатами на вылет из Высшего дивизиона (у трех последних команд дела обстоят гораздо хуже), однако за счет чего Дайч может обеспечить "Бернли" прогресс в ближайшем будущем, скачок к экватору таблицы, пока непонятно.

В январе "горожане" победили в 9 матчах из 9, установив рекорд по количеству викторий за один месяц среди английских команд. "Сити" встрепенулся и набрал сумасшедший ход, после поражения "Тоттенхэму" в ноябре "небесно-голубые" никому не проигрывали. Теперь для Пепа поставщиком успеха и лучшим методом обороняться является не контрпрессинг, а качество работы первой линии перед Эдерсоном. В сложный сезон все атакующие команды сбросили обороты в давлении на финальной трети поля, однако не все отыскали для подхода адекватную замену. После неоднозначного старта "горожане" заслуженно лидируют в чемпионате, имея игру в запасе.

Читайте такжеГвардиола: Победы не достаются Ман Сити просто за то, что мы в голубой форме

Пеп не рассчитывает на Серхио Агуэро, Натана Аке и Кевина Де Брюйне, Шон Дайч – на Джоша Браунхилла, Робби Брэди, Эшли Барнса, Криса Вуда и Чарли Тейлора.

1xbet
15.53
6.85
1.24
Сделать ставку
marathonbet
15.53
7.10
1.21
Сделать ставку
Parimatch
15.50
6.75
1.22
Сделать ставку

Прогноз. 0:3. В текущей ситуации у гостей не должно возникнуть сложностей в матче с 15-й командой первенства, "Сити" может продлить победную серию во всех турнирах до 13 поединков. Отличная возможность подойти к ответственной встрече в воскресенье с хорошим настроением.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола анонс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити прогноз UA-Футбол Бернли Шон Дайч Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
02.02.2021 в 23:18
не стоит так недооценивать Бернли... Это самый автобусный автобус всея Европы.. Сити придется повозиться. Ливер против них вообще опозорился
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...