Астон Вилла - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

"Вест Хэм" проводит один из лучших сезонов Премьер-лиги за последние несколько лет, по крайней мере, после 21-го тура "молотобойцы" занимают в турнирной таблице пятое место и это не может не вызывать уважения. Однако, "Астон Вилла" по потерянным очкам опережает лондонцев и в случае победы в эту среду сравняется по очкам с соперником по туру, а затем может и обойти "Вест Хэм", две игры в запасе у бирмингемцев.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)

Астон Вилла 22:15 Вест Хэм

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В прошлом туре "молотобойцы" прервали серию из шести побед, проиграв "Ливерпулю" 1:3. Но по игре вполне достойно выглядели подопечные Мойеса. Нет сомнений, что "Вест Хэм" снова может вернуться на путь побед, как, например, это было в первом круге соревнований в матче с "Астон Виллой".

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Для "львов" столичная команда довольно неудобный соперник. В ноябре прошлого года на своем поле лондонцы переиграли бирмингемцев 2:1. Хотя в сезоне 2019/20 миром разошлись команды – 1:1 и 0:0. Всего "Астон Вилла" не может обыграть "Вест Хэм" в пяти подряд встречах, с мая 2015-го (1:0).

Команда Дина Смита уже может занести этот сезон себе в актив. При этом стабильности "Астон Вилле" не хватает. Судите сами – в последнее время с удивительной закономерностью бирмингемцы чередуют победы и поражения. Если эта закономерность продолжится, то "Вест Хэм" сможет записать себе в актив очередную победу. Тут же добавим, что Андрей Ярмоленко в 22-м туре может выйти в основе, Дэвид Мойес активно использует ротацию в составе (график игр не дает расслабиться), ранее украинец выходил на замену, поэтому теперь может получить шанс сыграть с первых минут.

Ничья в противостоянии на "Вилла Парк" кажется вполне возможным вариантом, но компромисс не в духе этих команд, если смотреть по их последним играм. Прогноз: победа гостей 2:1.