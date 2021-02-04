Тоттенхэм - Челси. Анонс и прогноз на матч

Если бы вдруг по какой-то причине чемпионат Англии завершился после 21-го тура и руководство АПЛ приняло результаты турнира как есть на сегодня, то "Челси" и "Тоттенхэм" не попали бы даже в Лигу Европы. К счастью для двух лондонских команд у них еще есть время, чтобы исправить ошибки первой части сезона и вернуть утраченные позиции. Другое дело – готовы ли они к дальнейшей борьбе? К командам есть большие претензии и по физической форме, и по мотивации на каждый конкретный матч, и даже относительно желания что-то выиграть.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Тоттенхэм 22:00 Челси

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Команда Моуриньо бесславно проиграла в двух последних матчах чемпионата. Сначала "Ливерпуль" разобрался со "шпорами" 3:1, а затем и "Брайтон" справился с "Тоттенхэмом" - 1:0. Конечно, не хватает лондонцам травмированного Гарри Кейна, но не может команда настолько зависеть от одного игрока, когда мало что получается в атаках, нет связи между линиями, еще и оборона совершает ошибки на ровном месте.

У "Челси" с новым тренером более приемлемые результаты. Томас Тухель в двух матчах у руля "синих" одержал одну победу (над "Бернли" 2:0) и один матч свел вничью (с "Вулверхэмптоном" 0:0). Хотя пока еще тяжеловато смотрятся "аристократы", и ничего нельзя прогнозировать. Очевидно только, что для Тухеля матч с "Тоттенхэмом" будет первым настоящим экзаменом в АПЛ.

Для многих этот матч интересен тем, что встречаются бывшая и нынешняя команды Моуриньо. Последний матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" оставил больше вопросов, чем дал ответов. Нулевой ничьей завершилось столичное дерби в ноябре прошлого года.

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В чемпионате Англии, с тех пор как Моуриньо возглавил "Тоттенхэм", "шпоры" еще не обыгрывали "Челси". В ноябре 2018-го "Хотспур", еще под руководством Почеттино, справился с "синими" 3:1. В четырех следующих матчах трижды сильнее были "аристократы" и всего один раз соперники разошлись миром.

Необходимо еще отметить, что недавно в Кубке лиги 2019/20 сыграли эти команды. Основное время тогда завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти больше повезло "Тоттенхэму" 5:4. Какая никакая, но все же победа. К тому же если учитывать этот матч (основное время), то в двух последних играх соперники не могут выявить победителя. Сейчас снова ничья кажется наиболее вероятным исходом встречи.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 168 матчей

54 победы Тоттенхэма, 42 ничьи, 72 победы Челси

Общий счет – 238:259

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У Томаса Тухеля развязаны руки и есть все возможное, чтобы добыть первую важную и громкую победу в Англии. Все здоровы и готовы к игре в "Челси", теперь для тренера главное угадать с составом и выбрать наиболее свежих игроков. Сложность лишь в том, что ни во Франции, ни в Германии Тухелю не приходилось играть в чемпионате в таком плотном графике. С другой стороны, команды немецкого специалиста регулярно выступали в еврокубках и проводили по два матча в неделю.

Моуриньо намного лучше знает реалии английского чемпионата, но у Жозе полный лазарет травмированных игроков. Кроме Кейна в 22-м туре не сыграют Алли, Регилон и Ло Чельсо. Вся надежда лишь на Сон Мина, возможно Бэйл выстрелит, что станет настоящим чудом.

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Мина Санчес, Родон, Дэвис, Хейбьерг, Сиссоко, Ндомбеле, Сон Мин, Бергвейн, Бэйл.

Челси: Менди, Аспиликуэта, Т. Силва, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Джеймс, Маунт, Вернер, Пулишич.

ПРОГНОЗ

Букмекеры больше шансов на успех отдают "Челси", при этом, на сам матч очень осторожные коэффициенты, даже на его результативность. Судя по всему, это дерби опять не получится богатым на голы, более того, все может решить всего один точный удар. Скорее всего, каждая из команд забьет по голу. Прогноз: ничья 1:1.