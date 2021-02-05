Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ

В чемпионате Англии продолжается борьба за чемпионство. Не все претенденты выдерживают бешеный темп этой гонки. Тем интереснее наблюдать, кто же окажется сильнейшим. Эксперт Parimatch Александр Шовковский анализирует, как могут завершиться самые интересные матчи в ближайшем туре АПЛ.

Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити": гости забьют больше 1.5 голов. коэффициент 1.8

После того, как "Ливерпуль" одержал 2 выездные победы над "Тоттенхэмом" (3:1) и "Вест Хэмом" (3:1), казалось, что кризис позади (до этого команда не выиграла в 5 матчах чемпионата подряд). Однако в прошлом туре команда Юргена Клоппа вновь уступила на своем поле, и снова с "сухим" счетом 0:1. После "Бернли" три очка на "Энфилде" забрал "Брайтон", который до этого не побеждал на стадионе "Ливерпуля" в АПЛ в течение 39 лет.

До сих двух поражений команда Клоппа не проигрывала на своем поле в АПЛ 68 матчей подряд. Также "Ливерпуль" не может забить на "Энфилде" в 3 подряд играх, чего не случалось с командой с октября 1984 (домашняя серия без голов продолжается 348 минут). Сейчас "Красные" на 4-м месте в турнирной таблице с отставанием от лидера в 7 очков. Этот сезон АПЛ пока худший для "Ливерпуля" с сезона-2015/16. Тогда после 22 поединков команда имела лишь 31 очко и в итоге финишировала на 8-м месте.

В предыдущем туре "Манчестер Сити" одержал победу над "Бернли" (2:0). "Горожане" выиграли в 9 матчах АПЛ подряд. С учетом 4 побед в Кубке Лиги и Кубке Англии команда выиграла в 13 официальных матчах подряд. Такая серия удалась клуба впервые за 141 год существования. Также "Манчестер Сити" - первый с 2002 года клуб АПЛ, выдавший подобную победную серию (в начале века такое удалось "Арсенала").

Команда не пропустила в 6 последних поединках АПЛ подряд, чего не случалось с "горожанами" с сентября-октября 2018 года. Кроме того, за весь этот чемпионат команда пропустила всего 13 мячей, что является лучшим показателем в АПЛ.

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити". Прогноз

Если Гвардиола в очередной раз не перехитрит сам себя, то должен дожать кризисный "Ливерпуль". Все идет к тому, что "Манчестер Сити" забьет в каждом из таймов, победит и расчистит себе путь к чемпионству.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон": команды забьют больше 2.5 голов. коэффициент 1.6

Команда Сульшера разгромила в предыдущем туре "Саутгемптон" (9:0) и одержала первую победу в трех последних матчах АПЛ. Впервые за 20 лет МЮ забил больше 6 голов в двух матчах АПЛ одного сезона. "Красные дьяволы" остаются в топ-3 чемпионата, отставание от лидера - "Манчестер Сити" составляет 3 очка. При этом в "Ман Сити" матч в запасе.

МЮ выиграл 4 из 6 последних домашних матчей (1 ничья, 1 поражение). После победы над "Саутгемптоном" команда Сульшера немного улучшила статистику выступлений на своем поле (5 побед, 2 ничьи, 4 поражения и 52% от общего количества набранных очков).

Что касается "Эвертона", то он обыграл на выезде в прошлом туре "Лидс" (2:1) и поднялся в турнирной таблице на шестое место. В топ-4 еще 4 очка. "Эвертон" выиграл лишь 2 из последних 5 матчей в АПЛ.

У команды продолжается победная гостевая серия - команда Анчелотти выиграла 4 последних матча на выезде. В частности, "Эвертон" обыграл на чужом поле "Лестер" (2:0) и "Вулверхэмптон" (2:1).

МЮ - "Эвертон". Прогноз

"Эвертону" не хватает свежести и разнообразия в атаке. Поэтому хозяева добудут непростую победу исключительно за счет класса Бруну Фернандеша и Рашфорда.

Прогноз на матч "Вулверхэмптон" - "Лестер": обе команды забьют. коэффициент 1.9

"Волки" обыграли в предыдущем туре "Арсенал" (2:1) и прервали 8-матчевую серию без побед (3 ничьи, 5 поражений). Команда Эшпириту Санту держится на 14-м месте. За 10 последних туров "Вулверхэмптон" сполз в турнирной таблице с 9-й позиции на 5 строк вниз.

В середине декабря "Волки" обыграли дома "Челси" (2:1) и после того 3 матча подряд не могли выиграть на своем поле (1 ничья, 2 поражения). В этом сезоне дома "Вулверхэмптон" набрал 45% очков (4 победы, 3 ничьи, 4 поражения).

"Лестер" проиграл лишь один из 9 последних матчей в АПЛ (5 побед, 3 ничьи). В последнем поединке "Лестер" обыграл на выезде "Фулхэм" (2:0) и поднялся на третье место. Способствовала этому и поражение "Ливерпуля", который сенсационно проиграл дома "Брайтону" (0:1).

"Лисы" не проигрывают на выезде уже 6 матчей (4 победы, 2 ничьи). Последний раз команда Роджерса проиграла на чужом поле в ноябре. Тогда они уступили "Ливерпулю" (0:3).

"Вулверхэмптон" - "Лестер". Прогноз