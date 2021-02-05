Астон Вилла - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

"Астон Вилла" не только опережает "Арсенал" в турнирной таблице, но и имеет две игры в запасе. Есть хорошая возможность у "львов" составить конкуренцию лидерам. А подопечные Артеты остаются примером нестабильности в Премьер-лиге, никак не могут подобраться ближе к грандам, более того, не получается даже закрепиться в верхней части табеля о рангах. Возможно, что-то изменить матч в Бирмингеме.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Астон Вилла 14:30 Арсенал

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"Астон Вилла" одна из самых стабильных команд АПЛ в новом году, но очень необычна эта стабильность. Регулярно бирмингемцы чередуют победы и поражения – 0:2 от "Ман Сити", потом 2:0 победа над "Ньюкаслом", затем "Бернли" обыграл "львов" 3:2, и снова победа над "Саутгемптоном" 1:0. А в прошлом туре "Вест Хэм" разобрался с подопечными Дина Смита 3:1.

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"Канониры" с треском провалили прошлый матч чемпионата, уступив "Вулверхэмптону" 1:2, хотя первые открыли счет. Еще и двух игроков основы потерял Артета – красные карточки получили Луис и Лено. Оказывается не только с характером проблемы у лондонцев, но и с дисциплиной.

По выступлениям "Арсенала" в последних трех матчах наблюдается полный набор результатов – ничья, победа и поражение. Однако, наверное, главное тут не результаты, а действительно слабая и не убедительная игра гранда.

"Астон Вилла" стала неудобным соперником для "Арсенала". В ноябре прошлого года бирмингемцы сенсационно разгромили лондонцев на их поле 3:0. А также в июле 2020-го "львы" справились с "канонирами" 1:0. Мигель Артета еще не обыгрывал "Астон Виллу", последний раз "Арсенал" побеждал этого соперника в сентябре 2019-го (3:2), Унаи Эмери тогда руководил столичной командой.

Интересно, что в одиннадцати подряд матчах "Астон Вилла" и "Арсенал" не играли вничью. С ноября 2012-го (0:0). Высока вероятность, что эта серия должна прерваться в 23-м туре АПЛ. Прогноз: ничья 1:1.