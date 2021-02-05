Ливерпуль - Ман Сити. Еще один шаг горожан к титулу

Один из главных матчей сезона в Англии, который может стать решающим при определении чемпиона. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" изначально считались основными претендентами на титул, но сейчас "горожане" выглядят явно предпочтительнее. Удастся ли им сделать еще один шаг к чемпионству?

Коэффициенты Favbet: 3.45 – 3.6 – 2.15

Станет чемпионом:

Манчестер Сити – 1.16

Ливерпуль - 11

Команда Гвардиолы выиграла 13 матчей подряд во всех турнирах, пропустив в них лишь 3 гола. А беспроигрышная серия "Манчестер Сити" составляет и вовсе 20 матчей. Причем "горожане" побеждают спокойно и где-то даже буднично. Никакого геройства, просто уверенно и на классе

У "Ливерпуля" ситуация абсолютно другая. После побед с одинаковым счетом 3:1 над "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" уже казалось, что "красные" выбрались из кризиса и готовы крушить соперников. Но нет, в среду "Ливерпуль" сенсационно уступил дома скромному Брайтону 0:1. Мерсисайдцы опустились на 4-е место и отстают от "Ман Сити" уже на 7 очков. И если Юрген Клопп и его команда еще мечтают о чемпионском титуле, то они обязаны обыгрывать "Сити" в очной встрече

Матч первого круга завершился 1:1. "Ман Сити" был чуть ближе к победе, но в конце первого тайма Кевин Де Брюйне не реализовал пенальти. Ну а во втором тайме команды откровенно катали мяч поперек поля, явно давая понять, что ничья всех устраивает. К сожалению, в последнее время таких матчих среди топ-команд АПЛ стало слишком много.

Но сейчас "Ливерпулю" надо атаковать, и это дает дополнительные шансы "Ман Сити" поймать своего соперника, а нам увидеть яркий и зрелищный матч. "Манчестер Сити" – фаворит матча и это совершенно заслуженно. Впрочем, на чистую победу "горожан" ставить немного рискованно, а вот победа "Ман Сити" с форой (0) – это максимально надежный вариант, на случай ничьи