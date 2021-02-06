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Манчестер Юнайтед - Эвертон: Анонс и прогноз матча АПЛ

Англия
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Попытка номер четыре от Анчелотти

Манчестер Юнайтед - Эвертон: Анонс и прогноз матча АПЛ
Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 23-й тур

6 февраля, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Сегодня на нас ждет поединок претендентов на высокие места в чемпионате Англии: "Манчестер Юнайтед" занимает вторую позицию, а "Эвертон" уступает ему всего семью очками при двух матчах в запасе. Обе команды находятся в достаточно хорошей форме, что предусматривает поединок с повышенной мотивацией. Отметим, что для Анчелотти это будет уже четвертая попытка обыграть "красных дьяволов" во главе "ирисок". Удастся ли это ему?

История противостояния

Между собой команды встречались 203 раза: 90 раз верх брал "МЮ", в 67-ми матчах побеждал "Эвертон" и еще 46 поединков завершились вничью. В этом сезоне команды успели дважды сыграть между собой. Оба раза победу на поле "ирисок" праздновали подопечные Сульшера: 1:3 в АПЛ, 0:2 в Кубке Лиги. Отметим, что в матче чемпионата "маникунианцы" взяли три очка уступая по ходу встречи.

Кадры

Хозяевам в матче не помогут оба центральных защитника: Фил Джонс и Эрик Байи. Первый - вечнотравмирован в этом сезоне, а второй - получил мышечное повреждение. От травмы лодыжки восстановился Эдинсон Кавани. Уругваец не смог продолжить предыдущую игру с "Саутгемптоном" и был заменен после перерыва. Однако, нападающий, который уже дважды поразил ворота "Эвертона" в этом сезоне, готов принять участие в противостоянии.

Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на основного голкипера - Джордана Пикфорда. Англичанин пропустил предыдущий матч команды из-за проблем с ребром и до сих пор не восстановился. Также не примут участие в матче Аллан и Гбамен.

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Цифры, факты и шансы

  • "Манчестер Юнайтед" набрал 17 очков дома с 33 возможных в этом сезоне АПЛ.
  • "Эвертон" же занес в копилку 22 зачетных пункта из 30 возможных в гостях.
  • За последние пять домашних поединков в АПЛ "красные дьяволы" выиграли четыре, однажды проиграв "Шеффилду".
  • За это же отрезок выездных встреч "Эвертон" взял верх тоже в четырех, один раз сведя матч вничью.
  • С 1992-го года "ириски" всего раз победили на "Олд Траффорд".
  • В "маникунианцев" лучшая атака в АПЛ - 46 забитых голов.
  • "Ириски" на выезде пропустили 10 мячей в этом сезоне за 10 встреч.
  • За последние 16 поединков в АПЛ "Манчестер Юнайтед" выиграл в 11, проиграв лишь однажды - тому же "Шеффилду". В "Эвертона" шесть поражений за такое же количество матчей.

"Олд Траффорд" является заколдованным стадионом для "ирисок", которые забрали оттуда три очка всего однажды за 28 лет. В этом сезоне Сульшер уже дважды убеждал Анчелотти, что он сильнее, что может повториться еще раз сегодня. "Маникунианцы" не лучшим образом играют на своем поле в текущем чемпионате, однако, кажется, в предыдущем матче с "Саутгемптоном", их прорвало. Игра против "Шеффилда" - это странное недоразумение, однако АПЛ без таких случаев не было б АПЛ. "Красные дьяволы" в тяжелом поединке должны забрать победу.

Прогноз на матч: "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 2:1.

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