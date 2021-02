На фоне первых у вторых все неплохо. Шеффилд Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

7 февраля. 21:15. Шеффилд. "Бремелл Лейн"

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Действительно, все, как правило, познается в сравнении. "Шеффилд Юнайтед" проваливает текущую кампанию и с огромной долей вероятности отправится в Чемпионшип по ее итогам – с 11 баллами после 22 туров "клинки" занимают последнюю строчку в таблице. В то же время "Челси" имеет в своем активе 36 очков и сейчас идет уже на 6-й позиции в зачетном рейтинге.

Конечно, сравнение в заголовке и в начале анонса проведено без учета амбиций команд. До своего привычного уровня "Челси" пока немного не дотягивает. Собственно, если бы дотягивал, то руководство не уволило бы Фрэнка Лэмпарда с должности менеджера. Томас Тухель начал свою работу на британских полях бодро: переход на схему с тремя защитниками, победы над "Бернли" (0:2) и "Тоттенхэмом" (0:1), ничья с "Вулвз" (0:0) и ни пока одного пропущенного гола. При этом немец активно просматривает состав команды – "кастинг" проводится как с целью знакомства с возможностями исполнителей, так и с прицелом на строительство нового костяка. Не зря ведь были реанимированы Жоржиньо, Алонсо и Аспиликуэта.

Последствия COVID-19, с которыми в новом сезоне столкнулись все команды без исключения, потеря основного вратаря (Дин Хендерсон вернулся в "МЮ") и травма Джека О'Коннелла, лидера "Шеффилда", – перечисленные факторы больно ударили по крепкой банде Уайлдера. Тем не менее, в 2021-м "Юнайтед" начал оживать, все три своих победы в АПЛ "клинки" добыли как раз в январе. Викториям над "Ньюкаслом" (1:0) и "ВБА" (2:1) удивляться не стоит, а вот успеху на "Олд Траффорд" – точно можно (1:2). Стоит добавить, что даже "Манчестер Сити", который хоть и без особых усилий взял с "клинками" три очка, забил в ворота Рамздейла всего один мяч. Да, в "Шеффилде" наконец-то осознали градус положения. Правда, не поздно ли пить Боржоми, когда печень, скорее всего, уже отказала?

“They’ve had a little resurgence. It’s another really tough one for us.



We were really disappointed with our performance earlier in the season. Looking to put that right this time round.”



Lundstram ahead of #SHUCHE. ???? pic.twitter.com/8Ydxegp7gs