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На фоне первых у вторых все неплохо. Шеффилд Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "клинками" и "синими" в рамках чемпионата Англии
Английская Премьер-лига. 23-й тур.
7 февраля. 21:15. Шеффилд. "Бремелл Лейн"
Главный судья: Кевин Френд (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
Действительно, все, как правило, познается в сравнении. "Шеффилд Юнайтед" проваливает текущую кампанию и с огромной долей вероятности отправится в Чемпионшип по ее итогам – с 11 баллами после 22 туров "клинки" занимают последнюю строчку в таблице. В то же время "Челси" имеет в своем активе 36 очков и сейчас идет уже на 6-й позиции в зачетном рейтинге.
Конечно, сравнение в заголовке и в начале анонса проведено без учета амбиций команд. До своего привычного уровня "Челси" пока немного не дотягивает. Собственно, если бы дотягивал, то руководство не уволило бы Фрэнка Лэмпарда с должности менеджера. Томас Тухель начал свою работу на британских полях бодро: переход на схему с тремя защитниками, победы над "Бернли" (0:2) и "Тоттенхэмом" (0:1), ничья с "Вулвз" (0:0) и ни пока одного пропущенного гола. При этом немец активно просматривает состав команды – "кастинг" проводится как с целью знакомства с возможностями исполнителей, так и с прицелом на строительство нового костяка. Не зря ведь были реанимированы Жоржиньо, Алонсо и Аспиликуэта.
Blades v Blues next! ⚔️????#SHUCHE pic.twitter.com/5KgzcmdqbU— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 6, 2021
Последствия COVID-19, с которыми в новом сезоне столкнулись все команды без исключения, потеря основного вратаря (Дин Хендерсон вернулся в "МЮ") и травма Джека О'Коннелла, лидера "Шеффилда", – перечисленные факторы больно ударили по крепкой банде Уайлдера. Тем не менее, в 2021-м "Юнайтед" начал оживать, все три своих победы в АПЛ "клинки" добыли как раз в январе. Викториям над "Ньюкаслом" (1:0) и "ВБА" (2:1) удивляться не стоит, а вот успеху на "Олд Траффорд" – точно можно (1:2). Стоит добавить, что даже "Манчестер Сити", который хоть и без особых усилий взял с "клинками" три очка, забил в ворота Рамздейла всего один мяч. Да, в "Шеффилде" наконец-то осознали градус положения. Правда, не поздно ли пить Боржоми, когда печень, скорее всего, уже отказала?
“They’ve had a little resurgence. It’s another really tough one for us.— Sheffield United (@SheffieldUnited) February 5, 2021
We were really disappointed with our performance earlier in the season. Looking to put that right this time round.”
Lundstram ahead of #SHUCHE. ???? pic.twitter.com/8Ydxegp7gs
Помимо О'Коннелла менеджер "Шеффилда" также не рассчитывает на Джека Робинсона, Сандера Берге и Ампаду – права на Итана принадлежат "Челси". Не факт, что сыграют Джордж Болдок и Энда Стивенс. У "синих" под вопросом участие Курта Зума и Кая Хавертца, точно не выйдет на поле Тьяго Силва.
Прогноз. 0:2. "Клинки" уже не являются тем коллективом, который добыл четыре балла из шести в двух матчах с "Челси" в прошлом сезоне. Не изменяя себе "пенсионеры" наверняка немного помучаются со взломом обороны соперника, но свое возьмут.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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