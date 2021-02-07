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Тоттенхэм – Вест Бромвич. Анонс и прогноз матча АПЛ
Обе команды сейчас пребывают в ужасающей форме
"Тоттенхэм" и "Вест Бромвич" в последнее время пребывают просто в ужасающей форме. Завтрашние соперники в последних трех турах набрали одно очко на двоих. Более отчаянно выглядит лишь "Саутгемптон" с их 9 пропущенными от МЮ и поражением от бездарнейшего "Ньюкасла". Тем не менее, для обоих команд поединок на "Тоттенхэм Стэдиум" также может послужить отправной точкой для выхода из кризиса.
"Тоттенхэм" стали совсем безликим после травмы Кейна в недавней игре с "Ливерпулем" (1:3). Это говорит не только о несомненной важности Харри для команды, но и об однобокости игры, которую ставит Моуриньо в последние месяцы. Все действия "шпор" в атаке были целиком завязаны на индивидуальных действиях Кейна и Сона, которые помимо развившейся между ними телепатии обладают ещё и элитным финишингом с обоих ног. При этом Жозе своими тактическими подстройками вовсе не создавал для дуэта благоприятных условий, а ждал, что они продолжат создавать голы из ничего. Но последовал закономерный крах.
Помимо Кейна, команда недосчитается также Ло Чельсо, Регилона и Деле Алли, угодившего в немилость тренеру. Зато всё ещё дожидается своего шанса Гарет Бэйл, и кажется момента для возвращения лучше и не найдешь. В каких бы кондициях не пребывал валлиец, но в плане менталитета его присутствие на поле может стать решающим. А для Моуриньо пришло время пересмотреть свои взгляды и немного оживить игру команды парой свежих и агрессивных идей. Потому как такими темпами не так далёк день, когда коллектив португальца будет сложно отличить от команд Стива Брюса или Большого Сэма.
Возвращаясь к "Вест Брому", в последние недели всё отчётливей видно, что даже король камбэков Эллардайс не сумеет вытащить команду из зоны вылета. В последних двух турах ВБА встречался с прямыми конкурентами за выживание, но сумел набрать лишь очко и вообще выглядел блекло. Последняя надежда возлагается на зимних новичков: толкового исполнителя стандартов Снодграсса, забивного на уровне турецкой Суперлиги форварда Мбайе Дианя и универсального Мэйтленд-Найлза, взятого у "Арсенала". Хотя и они вовсе не похожи на суперотряд спасателей.
Ориентировочные составы:
"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Родон, Алдервейрелд, Орье – Уинкс, Хейбьерг – Бергвейн, Ндомбеле, Бэйл – Сон
"Вест Бромвич": Джонстоун – Гиббс, Бартли, Аджайи, Ферлонг – Галлахер, Мэйтленд-Найлз, Ливермор, Снодграсс – Перрейра – Диань
Прогноз: 2:1 в пользу хозяев. Либо сейчас, либо никогда – таков расклад у "шпор" пред игрой. "Тоттенхэм" неимоверно скуден в атаке в последние недели, но при должном упорстве защита ВБА вполне в состоянии подарить сопернику парочку убойных моментов.
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