Суонси - Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча Кубка Англии

Кубок Англии, 1/8 финала

10 февраля, 19:30. "Либерти Стэдиум" (Суонси)

Трансляция матча: Сетанта Спортс +

В поединке за выход в четвертьфинал старейшего турнира Англии встретятся одни из лидеров своих первенств: "Ман Сити" занимает первое место в АПЛ, а "Суонси" расположился на третьей позиции в Чемпионшипе. Обе команды идут очень хорошим темпом и имеют длинные беспроигрышные серии. Однако одни в высшем дивизионе, а другие в соревновании рангом ниже. Смогут ли подопечные Гваридиолы продолжить свое победное шествие, прервав положительную серию соперников?

История противостояния

Между собой команды встречались 36 раз. "Манчестер Сити" был сильнее в 25 матчах, проиграв семь игр. Еще четыре поединка завершились вничью. Последний раз коллективы играли почти два года назад: в марте 2019-го. Это была единственная встреча "Суонси" и "горожан" в Кубке Англии. Тогда "лебеди" выигрывали 2:0 к 69-й минуте поединка, пока замены Пепа Гвардиолы не перевернули игру. Итоговый счет той встречи - 2:3.

Кадры

Гостям матча не поможет тройка игроков: Серхио Агуэро, Кевин де Брюйне и Натан Аке из-за различных видов травм. Хозяева же сыграют без зимнего новичка Пола Арриола.

Испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола все же прибегнет к ротации, ведь на протяжении следующих 11 дней на команду ждут поединки против "Суонси", "Тоттенхэма", "Эвертона" и "Арсенала", три из которых в гостях. Вряд ли он выпустит в старте ключевых сейчас Стерлинга, Гюндогана, Эдерсона, Диаша, Бернарду Силву и Канселу, которые получат отдых. Также может начать встречу со скамейки запасных украинец Александр Зинченко, который на матч предыдущего раунда Кубка тоже не появился в основном составе.

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Цифры, факты и шансы

"Манчестер Сити" не проигрывает уже 21 поединок во всех турнирах подряд.

В "Суонси" похожая серия длится 10 матчей.

В последних 14-ти своих встречах подопечные Гвардиолы одерживали победу.

С июля 2020-го "Суонси" проиграл всего один поединок на своем стадионе.

В последний раз "лебеди" дома выигрывали у "горожан" еще в 2012 году. С тех пор семь матчей были за "голубыми" и еще две встречи завершились вничью.

"Манчестер Сити" выиграл восемь подряд матчей в гостях, три из которых завершились с разгромным результатом.

Подопечные Гвардиолы к этому матчу подходят с особо вдохновенным настроением и уверенностью в победе. Эти положительные эмоции хочет обломать "Суонси", который всего однажды в этом сезоне пропустил больше одного гола. "Лебеди" настроены на выход в АПЛ и уверенно идут к мечте, провалившейся в шаге от финального результата в прошлом сезоне. Когда, как не сейчас практиковаться с командой из высшего дивизиона и видеть свои силы наяву, а не на бумаге. Два предыдущих раунда подопечные Купера прошли с общим счетом 7:1. Это не указывает на их победу в матче 1/8 финала, однако точно они без боя не сдадутся, тем более учитывая резервный состав "Манчестер Сити".

Прогноз на матч: "Суонси" - "Манчестер Сити" 1:2.