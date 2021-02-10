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Эвертон - Тоттенхэм. Прогноз на матч Кубка Англии
UA-Футбол делает прогноз на противостояние, которое состоится 10 февраля, начало встречи в 22:15
В прошлом году "Эвертон" и "Тоттенхэм" встречались дважды и обменялись скромными победами 1:0. Теперь команды должны показать что-то более зрелищное и интересное. Тем более, что те обе встречи состоялись в Лондоне, а на своем поле "ириски" могут действовать более смело и показать агрессивную игру с акцентом на атаку. Да, в кубковых встречах не часто мы видим открытый и результативный футбол, но в этом случае вполне возможно исключение из правил.
Кубок Англии. 1/8 финала
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир)
Эвертон 22:15 Тоттенхэм
Телетрансляция матча на канале Сетанта
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На прошлых выходных команда Анчелотти устроила настоящую перестрелку с "Ман Юнайтед". Правда, ничего другого не оставалось "Эвертону", манкунианцы первыми забивали и вели игру, мерсисайдцы постоянно догоняли "МЮ". В итоге зрелищная ничья – 3:3. Есть характер у "Эвертона" и желание бороться с грандами.
Сложно сказать в какой форме находится "Тоттенхэм". С одной стороны "шпоры" прервали серию из трех поражений, в минувший уик-энд обыграв "Вест Бромвич" 2:0. Наверное, можно связать этот успех с возвращением в строй Гарри Кейна. При этом, подопечные Моуриньо выглядят очень неубедительно, не хватает им стабильности и уверенности в своих силах.
Скорее всего, игра начнется с разведок и осторожных прощупываний слабых место соперников. Вряд ли "Тоттенхэм" будет владеть серьезным преимуществом, хотя постарается забить после одной из скоростных атак. "Эвертон" постарается не дать лондонцам развернуться в середине поля, хотя решающим может оказаться класс игроков и то, насколько тренеры доверятся основным игрокам (а может дадут шанс резервистам). Чуть больше шансов на выход в четвертьфинал у гостей. Прогноз: победа "Тоттенхэма" 2:1.
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