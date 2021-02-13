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Чемпион как догоняющий. Лестер – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "лисами" и "красными" в рамках чемпионата Англии
Sky Sports
Английская Премьер-лига. 24-й тур.
13 февраля. 14:30. Лестер. "Кинг Пауэр"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
Суббота на Туманном Альбионе подарит болельщикам сразу два интересных поединка – в середине дня "Лестер" примет "Ливерпуль", а вечером "Манчестер Сити" сыграет с "Тоттенхэмом". Тем не менее, именно первая встреча тянет на статус центральной в 24-м туре, ведь речь идет не просто о соседях в верхней части турнирной таблицы, а о третьей и четвертой командах АПЛ (43 очка у "лисов", 40 пунктов у "красных").
В целом, банда Роджерса заслужило право находиться столь высоко в текущем рейтинговом зачете. Хоть и с определенными просадками в своем исполнении, и даже где-то на фоне неубедительной игры оппонентов, но "Лестер" действительно идет на дистанции достаточно ровно. Если "лисы" неожиданно теряют очки с аутсайдером или середняком, то затем восстанавливают баланс, к примеру, с помощью побед над "Манчестер Сити", "Тоттенхэмом" или "Челси". Новый год коллектив также начал успешно, из аномалий можно выделить лишь поражение "Лидсу" на "Кинг Пауэр" (1:3).
It's a big one.— Leicester City (@LCFC) February 12, 2021
Tomorrow: #LeiLiv ⚽️ pic.twitter.com/oZuesFbbVN
Отметим, что вернулся в строй Варди. Тем не менее, в лазарете пребывают Джастин, Кастань, Морган, Прат, Фофана и Перес.
Многое было сказано по поводу "Ливерпуля" в нынешней кампании – да, соперники изучили действия трио Салах-Фирмино-Мане в атаке вдоль и поперек, новые футболисты (Тьяго и Жота) не имели возможности основательно влиться в состав, который и так успел прилично подустать за три года. И вот, в январе кризис "красных" достиг апогея: подопечные Клоппа успели поднять несколько антирекордов и четыре раза подряд провалиться на "Энфилде". Безусловно, 1:4 на домашней арене от "Манчестер Сити" – это нокаут для чемпионских амбиций мерсисайдцев. Правда, "Ливерпуль" все еще мотивирован желанием услышать гимн Лиги чемпионов в сентябре, здесь нет никаких сомнений.
Next up, we're back on the road ???? pic.twitter.com/b1lG9LC1Zt— Liverpool FC (@LFC) February 10, 2021
Клопп по-прежнему не рассчитывает на Ван Дейка, Матипа, Гомеса, Кейта и Жоту. Фабиньо пропустит матч с "Лестером" из-за мышечного повреждения.
Прогноз. 2:2. Много воды утекло с ноябрьского поражения "Лестера" на "Энфилде" со счетом 3:0. Матч на "Кинг Пауэр" наверняка получится открытым, "Ливерпуль" хочет догнать "Лестер" и набрать воздуха после неудачной серии, а "лисы" в свою очередь ни для кого не являются подарком, тем более в домашних стенах. К слову, в гостях "красные" выиграли только 4 из 11 матчей в АПЛ, еще 5 поединков команда Юргена завершила вничью, в двух проиграла. Поставим на результативный паритет.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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