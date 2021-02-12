Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ

В чемпионате Англии продолжается преследование "Манчестер Сити", который понемногу увеличивает отрыв от второго места. Удастся ли другим претендентам на чемпионство выдержать бешеный темп анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Лестер" - "Ливерпуль": команды забьют больше 2.5 голов. Коэффициент 1.6

Матч должен определить главного конкурента "Манчестер Сити" хотя бы на несколько ближайших туров. По крайней мере, "Лестер" точно останется в чемпионской гонке еще некоторое время. А вот "Ливерпулю" сейчас необходимо просто вернуть уважение к себе.

Команда Брендана Роджерса опережает "Ливерпуль" на 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице. В прошлом туре "Лестер" сыграл вничью на выезде с "Вулверхэмптоном" (0:0), отставание от лидирующего "Манчестер Сити" достигло 7 баллов (при этом у "Горожан" есть игра в запасе).

Команда Роджерса лучше играет в гостях, где набрала 63% своих очков, а вот дома "Лисы" проиграли 5 из 11 матчей в этом сезоне АПЛ (всего у команды 6 поражений в чемпионате). В прошлом сезоне АПЛ "Лестер" после 23-х туров имел на 2 очка больше, чем имеет сейчас, но завершил чемпионат только на 5-м месте. Перед этим матчем "Лестер" пробился в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв на своем поле "Брайтон" 1:0.

После 23-х туров чемпионата "Ливерпуль" набрал 40 очков, что на 27 баллов меньше, чем у команды после такого же отрезка прошлого сезона АПЛ. Это крупнейший в истории спад для действующего чемпиона Англии на этом этапе сезона.

В прошлом туре команда проиграла дома "Ман Сити" (1:4) и увеличила свое отставание от "Горожан" до 10 очков. Потенциальное отставание от лидера может достигать 13 очков, ведь команда Юргена Клоппа сыграла на матч больше. "Красные" еще не выигрывали в чемпионате на "Энфилде" в 2021 году. А домашняя серия без побед в АПЛ достигла 5 матчей. Причем в последних трех поединках "Ливерпуль" проиграл, чего не случалось с командой с 1963 года.

Немногим лучше дела у команды Клоппа и на выезде, где у "Красных" лишь 10-й результат в лиге (4 победы, 5 ничьих, 2 поражения). В то же время, в двух последних гостевых поединках команда выиграла у "Тоттенхэма" (3:1) и "Вест Хэма" (3:1).

"Лестер" - "Ливерпуль". Прогноз

Нас ждет равный матч, с голами и нестандартными тренерскими решениями. У "Лестера" есть Варди, который готов к проходному двору в защите гостей. Если же "Ливерпуль" удачно закроется, то может выиграть поединок за счет контратак.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": одна из команд не забьет. Коэффициент 1.7

Способен ли кто-то остановить "Манчестер Сити"? Победная серия команды Хосепа Гвардиолы раздражает многих в Англии. А Жозе Моуринью именно тот человек, который не промолчит и который способен создать "Горожанам" максимум проблем на футбольном поле.

"Горожане" в прошлом туре обыграли на выезде действующего чемпиона - "Ливерпуль" (4:1). Интересно, что на "Энфилде" "Манчестер Сити" не побеждал с 2003 года. Ближайшим преследователем команды Гвардиолы является МЮ, который отстает на 5 очков, но при этом у "Ман Сити" есть игра в запасе.

Команда Гвардиолы установила новый рекорд Англии по количеству побед подряд во всех внутренних турнирах - 15. В активе "Горожан" 10 выигрышей в АПЛ и 5 в двух английских кубках. "Манчестер Сити" является лучшим клубом в этом сезоне АПЛ по игре на своем поле. После поражения в первом домашнем матче чемпионата от "Лестера" (2:5) команда выдала серию из 10 игр, в которых одержала 8 побед (2 ничьи).

Кроме того, "Манчестер Сити" выиграл в 5-ти последних матчах чемпионата на "Этихад" с "сухим" счетом. В этом сезоне в АПЛ команда пропускает в среднем 0,64 гола за матч, немного хуже итогового чемпионского показателя сезона-2018/19 (0,61), но лучше, чем в победном розыгрыше-2017/18 (0,71). Перед матчем с "Тоттенхэмом" команда Гвардиолы пробилась в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв на выезде клуб Чемпионшипа – "Суонси" (3:1).

Обыграв в прошлом туре "Вест Бромвич" (2:0), "Тоттенхэм" прервал 3-матчевую проигрышную серию в чемпионате. Сейчас лондонцы лишь на 8-м месте в турнирной таблице, отставая от топ-4 на 4 очка, но имея при этом игру в запасе. Начиная с сезона-2009/10 лишь однажды (в прошлом сезоне) в "Тоттенхэма" после 22 матчей чемпионата было меньше очков, чем сейчас (36).

На выезде в этом сезоне АПЛ у команды Моуринью только 2 поражения в 10 матчах. Однако в последних 6 выездных поединках чемпионата "Тоттенхэм" сумел получить лишь 1 победу (3 ничьи, 2 поражения). В 1/8 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" в драматичном матче проиграл на выезде "Эвертону" 4:5 (4:4, 0:1 в дополнительное время).

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". Прогноз