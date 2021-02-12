Брайтон - Астон Вилла: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 24-й тур

13 февраля, 22:00. "Амекс" (Брайтон)

Судья: Даррен Ингленд

Трансляция матча: Сетанта Спортс

Команды с похожими предсезонными турнирными задачами встречаются сейчас в одних из самых мощных своих версиях за последние годы. Обе играют в хороший футбол и готовы продолжать показывать себя в АПЛ. Кто же сейчас окажется лучшим демонстратором?

История противостояния

В чемпионате Англии команды встречались между собой всего 11 раз. За победами счет 6:2 в пользу бирмингемцев. Еще три матча завершились вничью. Последний раз коллективы играли друг против друга в конце ноября прошлого года. Тогда "Брайтон" шокировал "Саутггемптон", одолев подопечных Дина Смита на их же поле 1:2.

Кадры

Хозяевам в поединке не помогут четыре игрока: Флорин Андоне, Ализера Джаханбахш, Тарик Лемпти и Соломон Марч. Под вопросом пока участие в матче Адама Вебстера. Но есть и хорошие новости: наставник “чаек” Грэм Поттер подтвердил, что Дэви Проппер готовится к встрече, восстановившись от травмы.

А вот Дин Смит не сможет рассчитывать на игроков, которые провели в этом сезоне всего четыре матча: Уэсли и Кортни Хаус, поэтому потеря этих исполнителей не сильно бьет по потенциалу гостей.

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Цифры, факты и шансы

"Брайтон" ведет беспроигрышную серию в АПЛ на протяжении пяти матчей. В этом отрезке были победы над "Ливерпулем" на "Энфилде" и "Тоттенхэмом".

В "Астон Виллы" за этот же отрезок три победы и два поражения.

"Чайки" – самые миролюбивые в этом сезоне АПЛ. На их счету 10 ничейных результатов.

А вот бирмингемцы наоборот - всего два раза они заканчивали матч без победителя.

"Обе забьют" проходило в семи последних встречах между коллективами.

За последние шесть матчей между командами было зафиксировано три ничейных результата.

"Астон Вилла" к этому поединку подходит в более свежих кондициях, чем соперник: "Брайтон" посреди недели неудачно противостоял "Лестеру" в Кубке Англии. Несмотря на это, "чайки" отнюдь не собираются уступать дома. В этом сезоне в чемпионате на "Амекс Арене" в них всего четыре поражения: от "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Саутгемптона" и "Арсенала". "Вилла" может стать пятой в этом списке, но, наверное, не сейчас. Ожидается равный поединок с голами от обеих сторон.

Прогноз на матч: "Брайтон" - "Астон Вилла" 1:1.